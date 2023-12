Soffiano alla Juventus il nuovo De Bruyne: blitz in Serie A

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri interessati al giocatore potrebbero perderlo: c’è un forte interesse, con blitz annesso, in Serie A

Si parla un gran bene del giocatore. Tant’è che la Juventus, così come altre big europee, lo avrebbero messo nel mirino. Ma c’è un club in Serie A, che big non è ma che ha evidentemente delle belle ambizioni, che ha già fatto un blitz, presentando a quanto pare un’offerta.

Il nome è quello di Vasilije Adzic sul quale Giuntoli sta facendo delle valutazioni visto che andrebbe ad occupare uno slot da extracomunitario. “Il ragazzo – secondo Romeo Agresti che ha parlato a Juventibus – non ha ancora deciso il suo futuro, ma diverse società in questo momento sono più avanti rispetto a quella bianconera”. E una potrebbe essere il Bologna, che è il club che si sta muovendo con un certo interesse per il giocatore.

Calciomercato Juventus, per Adzic non è facile

Per Adzic quindi – paragonato nei mesi scorsi a De Bruyne – non è per nulla semplice. Il giocatore montenegrino ha 17 anni ed è già un titolare inamovibile nel suo club, il Buducnost.

Un giovane di qualità per ovviamente anche per la giovanissima età potrebbe diventare uno dei più importanti giocatori europei. Troppo presto per dire questo? Forse sì, ma rimane il fatto che molte squadre lo hanno già messo nel mirino pure Giuntoli ha il suo nome scritto sul taccuino. Insomma, un colpo sicuramente in prospettiva, e la Juve a questi colpi negli ultimi anni ci ha davvero abituati bene.