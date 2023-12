Calciomercato Juventus, tripletta da 100 milioni: Allegri decisivo

Calciomercato Juventus, la tripletta è da 100milioni di euro che potrebbe regalare ad Allegri uomini pronti già a gennaio. Ecco quello che potrebbe succedere

Vendere. E poi comprare. Anche perché, e ve lo abbiamo spiegato un paio di giorni fa, lo impone anche l’indice di liquidità della Juventus, un parametro inserito dalla Figc un poco di anni fa e che al momento non è in linea. In poche parole, per regalare ad Allegri negli innesti che possono essere sicuramente importanti per la seconda parte di stagione, serve cedere qualcuno.

E una tripletta di addii – secondo TuttoSport in edicola questa mattina – potrebbe portare un bel po’ di cash nelle casse del club piemontese. Una cifra che si aggira intorno ai 100milioni di euro. Merito non solo della società (che sta valutando le offerte), ma anche di Allegri he ha deciso di mandarli in campo senza paura dando loro la possibilità di mettersi in mostra. Eccoci, allora.

Calciomercato Juventus, triplo addio

Secondo il quotidiano che da sempre è vicino ai fatti bianconeri, la società valuterebbe offerte per IIling-Junior, Soulè e Yildiz: un “tridente” che potrebbe portare nelle casse almeno un somma a tre cifre. Forse qualcosa di meno, ad essere obiettivi, ma sicuramente si potrebbe avvicinare soprattutto se quello che al momento è al Frosinone dovesse continuare a giocare e segnare con enorme regolarità.

Magari qualcuno, per esempio l’inglese, potrebbe salutare la compagnia a gennaio tornando in Patria visto che il Tottenham ci starebbe pensando. E in questo caso Allegri potrebbe avere almeno un innesto in mezzo al campo per completare questa stagione che si spera possa vedere la Juventus protagonista fino alla fine dell’anno. Magari non solo centrando una qualificazione alla prossima Champions League, ma pure per insidiare l’Inter vera favorita per lo scudetto.