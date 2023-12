Dalla Roma alla Juventus: contattato l’erede di Allegri

Dalla Roma alla Juventus, la notizia della notte è quella di un nuovo contatto bianconero nei confronti di un tecnico. L’erede di Allegri in Serie A Allegri rimane alla Juve? Una domanda che al momento non ha nessuna risposta, soprattutto perché il tecnico, a differenza di quello che dicono in molti (“La Juve non gioca bene”, ecc. ecc.), sta facendo qualcosa di straordinario con una rosa sicuramente non all’altezza di quella dell’Inter. Insomma, alla fine quello che conta “è vincere”. Con buona pace chi cerca il “bel gioco”. Che poi, non sappiamo nemmeno come si potrebbe descrivere questo bel gioco se mancano i risultati.

Fatta questa premessa, secondo noi giusta, la notizia che arriva da Sportitalia, nella notte, parla di un interesse bianconero nei confronti di un allenatore che in Serie A sta sì facendo bene – i numeri e i risultati parlano per lui – che però, secondo il nostro modestissimo avviso, sarebbe una scelta difficile per la Juventus. Ce lo vedete voi Italiano, tecnico della Fiorentina, sulla panchina piemontese? Noi diciamo di no.

Dalla Roma alla Juventus, sondaggio per Italiano

Ebbene, a quanto pare, la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per il tecnico così come lo avrebbe fatto la Roma. Anche in questo caso il futuro di Mourinho sembra in bilico e quindi si pensa un poco alla prossima stagione.

Come detto, la scelta di Italiano, andrebbe decisamente controcorrente dentro la Juve e assomiglierebbe a quella di Sarri di qualche anno fa. Siamo convinti che quando la società ha annunciato l’attuale allenatore della Lazio come trainer tutti ricordiamo dove eravamo e cosa stavamo facendo. E non è sicuramente un grosso segnale.