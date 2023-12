Elisabetta Canalis, freddo non ti temo: bikini ridotto ai minimi termini

Elisabetta Canalis a dicembre in bikini: la foto in cui appare felice e selvaggia ti lascerà letteralmente senza fiato.

Caviglie nude, sandali open toe in pieno inverno, scollature vertiginose, collant talmente velati che si fa prima a non metterli, inutili come sono. La moda contemporanea, diciamocela, è per veri duri: solo chi se ne infischia della colonnina del mercurio può permettersi di indossare certi capi di abbigliamento.

Ed Elisabetta Canalis, bontà sua, sembra proprio far parte di questa categoria. L’ex velina di Striscia la notizia, tra le più amate di tutte le edizioni del tg satirico targato Antonio Ricci, dà l’impressione di non temere il freddo nella maniera più assoluta. Non ci spieghiamo, altrimenti, come sia possibile che riesca a star fuori al freddo e al gelo con indosso certi abiti che la gente comune non riuscirebbe a sfoggiare neppure a Ferragosto, striminziti e a prova di brezza come sono.

Qualche giorno fa era su un terrazzo con vista con indosso una tuta di pizzo, stretta da far mancare il fiato a lei e a noi. Poi, all’improvviso, era apparsa sui social network sfoggiando della lingerie bollente e deliziosamente natalizia. Tra corsetti rossi e tanga neri, i fan avevano ricevuto un bel regalo di Natale in anticipo sulla tabella di marcia.

Elisabetta Canalis, cartolina dall’estate: che meraviglia

Il meglio, tuttavia, doveva ancora venire. Certamente le foto non sono state scattate in questa prima metà di dicembre, dato il clima, ma vederle adesso ci ha scaldato il cuore, in un certo senso.

Sì, perché non può che fare piacere l’idea di vedere Elisabetta Canalis in bikini nel bel mezzo del mese in cui si celebra il Santo Natale. Negli scatti in questione, la showgirl, che presto tornerà sul piccolo schermo affiancando Enrico Papi in un nuovo quiz musicale, è in riva al mare e indossa un costume due pezzi talmente microscopico che fa venire la pelle d’oca solo a guardarlo. E non solo per il freddo, ovviamente.

Un modello sensualissimo ed irriverente, perfetto per le sue curve stratosferiche e per soddisfare la “voglia” dei fan di posare i loro occhi su di esse. Perché nessuno potrà mai e poi mai essere sazio di lei.