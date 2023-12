Elisabetta Canalis, dall’ombelico in su si vede tutto: mossa scorretta

Elisabetta Canalis gioca sporco con i suoi follower: così non vale, quella scollatura è davvero vertiginosa.

Che le piaccia stuzzicare i suoi follower è evidente. Lo è sempre stato, a dirla tutta. All’ex velina non sono mai mancati né i mezzi per farlo, essendo lei una delle donne più sexy del pianeta, né il “coraggio”, per così dire. Striscia la notizia, d’altro canto, è stata una palestra di “disinvoltura” non indifferente.

Lì la bella Elisabetta Canalis ha imparato tutto quello che sa e di cui fa quotidianamente sfoggio sui social network. Non c’è nessuno, a parte lei, che sappia esibire con tanta eleganza le proprie curve da capogiro. Segno che l’esperienza a Mediaset le è servita tantissimo e che continua a fare tesoro, ancora oggi, di tutti gli insegnamenti di quel magico periodo della sua vita.

Una vita in cui s’è mai risparmiata, anzi. L’ex velina si è messa alla prova in più contesti ogni volta che ha potuto, dando prova di essere molto versatile e di saper fare di tutto un po’. Basti dire che adesso si è data al kickboxing e che è anche bravissima, per rendere l’idea di quanto le piaccia cimentarsi in nuove sfide e spingersi sempre più in là, sempre più lontano.

Elisabetta Canalis, la giusta misura non esiste: scollatura killer

Tra un pugno e un calcio trova sempre il modo, poi, di dedicarsi a quella che sembra essere l’attività che preferisce in assoluto: deliziare i follower. Una cosa che, chi la segue lo fa, fa praticamente ogni giorno, o quasi.

Qualche ora fa di certo lo ha fatto e il suo post, non che fosse possibile il contrario, non è assolutamente passato inosservato. La Canalis indossava un vestito color nude, dunque già di per sé praticamente invisibile, caratterizzato da una scollatura che definirla vertiginosa non renderebbe l’idea di quanto fosse profonda.

Dall’ombelico in su, praticamente, fatta eccezione per un po’ di tessuto che copre i punti hot, si vede tutto. E possiamo solo immaginare che effetto abbia sortito quel favoloso lato A sui follower che la seguono su Instagram.