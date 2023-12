Record personale di gol: Juventus, Giuntoli ripete l’operazione Osimhen

Record personale di gol, la Juventus lo ha messo nel mirino e Giuntoli è pronto a copiare l’operazione che ha portato Osimhen al Napoli

Un attaccante per il prossimo anno, sì, perché a gennaio la Juventus ha altre priorità per la squadra di Allegri. Mentre un elemento sulla prima linea, qualora ci fosse l’addio di Vlahovic, potrebbe essere necessario alla truppa piemontese.

E secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Giuntoli e Manna un’idea ce l’avrebbero. Un attaccante che potrebbe far ripetere all’attuale direttore dell’area tecnica l’operazione Osimhen, visto che parliamo di un altro nigeriano e che si chiama Victor. cognome è quello di Boniface del Bayer Leverkusen che in Germania, in questa stagione, ha già superato quello che è il suo record di reti.

Calciomercato Juventus, operazione Boniface

Alla corte di Xabi Alonso, che è primo in Bundesliga e che guida il proprio girone di Europa League che sarà chiuso, questa sera, al primo posto, il giocatore che tra pochi giorni compirà 23 anni ha segnato 14 reti in 20 presenze. Numeri da prima punta nonostante lui, prima punta, proprio non lo è. Sì, Boniface è un giocatore mobile, che si muove praticamente alle spalle o al fianco di un compagno di reparto che invece sta lì, nel cuore dell’area di rigore avversaria.

La Juve lo sta tenendo d’occhio quindi, cercando di capire se per la prossima estate ci siano i margini per portarlo a Torino. Sarà comunque non semplice, visto che la richiesta del Leverkusen potrebbe essere terribilmente alta e poi c’è pure da capire se gli stessi tedeschi abbiano intenzione di cederlo. Vedremo. Ma c’è un altro nome da scrivere sull’agenda.