Allegri dice addio: Zazzaroni sgancia la bomba prima di Genoa-Juve

Allegri dice addio, ormai da settimane si parla del futuro del tecnico bianconero: il noto giornalista spiazza tutti.

Rivincita? No, non è il termine appropriato. Anche perché da quando è tornato alla Juventus di trofei non ne ha sollevato neppure uno. In ogni caso Massimiliano Allegri sta dimostrando di aver meritato la fiducia che il club ha avuto in lui, anche nei momenti più difficili, quando la tifoseria bianconera – quasi compatta – ne chiedeva a gran voce la testa.

La società ha aspettato, convinta che fosse lui l’uomo giusto per riportare la Signora nel posto che merita. Forse per mancanza di alternative, sostiene qualcuno. Ed in quest’affermazione un fondo di verità c’è, visto che il tecnico livornese avrebbe continuato a guadagnare i famigerati 9 milioni all’anno anche in caso di esonero, andando a gravare sui bilanci già dissestati della Juventus. Ma in una stagione come quella passata, in cui chiunque avrebbe perso la bussola tra vicissitudini giudiziarie e penalizzazioni, Allegri ha tenuto la barra dritta, facendo un po’ da parafulmine. Ha portato la Juve in Champions League, traguardo poi svanito per via dei 10 punti sottratti a causa del caso plusvalenze.

Allegri dice addio, Zazzaroni: “Ha poca voglia di rinnovare”

Fatto sta che, dopo due anni tormentati, qualche soddisfazione Allegri se la sta togliendo. E questa sembra essere la stagione giusta per dimostrare di essere sempre quello dei cinque scudetti consecutivi.

Tuttavia, nonostante la sua Juve stia andando fortissimo e sia l’unica a poter fermare l’Inter la conferma di Allegri a fine anno non è affatto scontata. L’allenatore originario di Livorno ha ancora un anno di contratto ma molto dipenderà da cosa succederà da qui a giugno, con la Signora che nel frattempo si sta guardando intorno. E, a quanto pare, non è l’unica: secondo il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, intervistato oggi pomeriggio da TvPlay, neanche lo stesso Allegri sarebbe convinto di restare a Torino. “Ha pochissima voglia di rinnovare con la Juve”, ha detto il noto giornalista.