Dalla Juve all’Inter, svolta lampo: clausola da 55 milioni

Dalla Juve all’Inter, c’è la svolta sul possibile futuro del calciatore che ha una clausola da 55milioni di euro. Vuole andare via a gennaio

Dalla Juventus all’Inter, passando per il Barcellona. Tutte su un giocatore. E adesso ci sono anche un paio di certezze. La prima è che lo stesso vorrebbe lasciare il suo club di appartenenza già nel prossimo mese di gennaio per iniziare una nuova avventura; la seconda è che c’è una clausola rescissoria di 55milioni di euro che nessuno, però, è in grado di pagare e che nessuno, ovviamente, vuole pagare.

Il nome in questione è quello di Juan Foyth, nazionale argentino del Villarreal che è entrato nel mirino, sottolinea Todofichajes.net, sia delle squadre che abbiamo citato prima. Vuole andare via il giocatore, sollecitato dalla possibilità di giocare per obiettivi diversi, ma per sedersi al tavolo e parlare con il club spagnolo servono molti soldi. Non i 55milioni di euro citati prima – in quel caso non ci sarebbe bisogno di nessuna trattativa – ma almeno la metà. E sono comunque tanti.

Calciomercato Juventus, Foyth difficile

Ovviamente pensare di spendere a gennaio 25milioni per un esterno difensivo quando le impellenze, è evidente, sono altre, ci appare esagerato. La Juve potrebbe, al massimo, pensarci per la prossima estate, ma non è detto, soprattutto se le pretese del Villarreal rimanessero invariate.

E c’è da dire infine che né Juve, né Inter e nemmeno il Barcellona in questo momento possono mettere sul piatto una cifra del genere. Una cifra così importante per prendere sì un giocatore di buon livello e di prospettiva. Ma che rimane pur sempre un esterno difensivo.