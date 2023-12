Genoa-Juventus, rigore e espulsione non dati: Marelli inchioda Massa

La Juventus non è riuscita ad andare oltre il pareggio sul campo del Genoa dopo 90 minuti davvero di fuoco.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e le emozioni non sono mancate di certo a Marassi. Con la formazione di Allegri che aveva trovato il gol del vantaggio poco prima della mezzora grazie ad un calcio di rigore di Chiesa. Nella ripresa il pareggio ad opera di Gudmundsson dopo pochi minuti, quindi un equilibrio che non si è più spezzato.

E’ innegabile dire che il mancato successo potrebbe indirizzare ancora di più lo scudetto verso l’Inter se i nerazzurri continueranno a vincere, ogni punto perso in questo campionato è di quelli preziosi. Ma le polemiche su questa partita potrebbero alimentarsi nei prossimi giorni.

Juventus, duro fallo di Malinovski su Yildiz: episodio non valutato bene

In questi minuti si sta discutendo molto dell’episodio occorso quando ormai mancava poco alla conclusione del match. Un fallo molto duro di Malinovskyi sul neoentrato Yildiz, con il piede a martello del genoano sanzionato appena con un cartellino giallo.

pic.twitter.com/YQGV9veHMX — Serie A Out of Context (@calcionocontext) December 15, 2023

🔍 Come confermato da Marelli a DAZN, manca un rigore nettissimo per la #Juventus per evidente tocco col braccio di #Bani e un cartellino rosso a #Malinovskyi per l’intervento killer su Yildiz. Episodi che non possono essere un alibi ma che è impossibile non citare.#GenoaJuve pic.twitter.com/Ys0FueJyVQ — Luca Fioretti (@LucaFioretti13) December 15, 2023

A Dazn l’ex arbitro Marelli ha “inchiodato” il direttore di gara Massa non solo per la mancata espulsione di Malinovskyi, ma anche per la mancata concessione di un calcio di rigore alla Juve per un fallo di mani evidente di Bani. Episodi che alla fine pesano come macigni sul risultato finale. Anche sui social i commenti degli utenti, non solo quelli di fede bianconera, sembrano essere a senso unico.