Ritorna dopo solo due anni: nuovo ribaltone Juventus

Ritorna dopo solo due anni: ma rimane comunque un’operazione difficile. Nuovo ribaltone in vista per la Juventus? Ecco quello che potrebbe succedere

La situazione è abbastanza chiara e, quindi, di semplice lettura: la Juventus, nella prossima sessione di mercato ormai alle porte, ha in mente di prendere – rimanendo nelle proprie possibilità – un centrocampista che vada a completare un reparto rimasto orfano nel corso di questo autunno prima di Pogba e poi di Fagioli. Allegri praticamente si è dovuto inventare diverse soluzioni per riuscire a tirare avanti la carretta fino ad oggi.

E nonostante tutte le critiche che sono piovute addosso all’allenatore, adesso la Juventus è seconda in classifica con un buon margine dal quinto posto e che sogna, stanotte, di essere in testa: una vittoria sul campo del Genoa permetterebbe l’operazione sorpasso. Vedremo. In ogni caso, tornando al mercato, parliamo ovviamente di un elemento che è stato accostato anche con una certa insistenza ai bianconeri visto che da quelle parti ormai hanno deciso di cederlo a gennaio: Phillips lascerà il City.

Phillips, ritorno di fiamma per il Leeds

Certo, non sarà un’operazione semplice. Perché difficilmente il Leeds riuscirebbe a convincere il giocatore a tornare. Ma a TeamTalk la situazione inizia a prendere piede, tant’è che si parla di un possibile ritorno nei prossimi mesi, solamente due anni dopo l’addio.

Come detto ci appare esagerata, comunque, come cosa, ma sappiamo benissimo e lo abbiamo visto in questi anni come durante le trattative di calciomercato potrebbe davvero succedere di tutto. E anche questo ritorno, seppur con la dovuta cautela, è da tenere in considerazione. Nuovo ribaltone per la Juventus? Noi speriamo di no.