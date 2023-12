Juventus, il gioiello li fa impazzire: blitz allo stadio degli 007

Uno dei gioielli della nuova generazione accende l’interesse di Arsenal e Tottenham che mandano i propri osservatori allo stadio: strada in salita per la Juventus

Si sono conclusi i gironi di Champions League che hanno visto passare agli ottavi tre squadre italiane su quattro.

Inter, Napoli e Lazio sono passate come seconde dei rispettivi gironi e se la vedranno con una big agli ottavi. Solo il Milan dovrà accontentarsi dell’Europa League, visto il terzo posto nel proprio gruppo. In questi mesi di gironi si sono messi in mostra tanti nuovi talenti che hanno già dimostrato di avere enormi qualità nonostante la giovane età. Da Zaire-Emery del Psg, a Joao Neves del Benfica, ma anche Youssoufa Moukoko del Dortmund, Lamine Yamal del Barcellona, Kubo della Real Sociedad. Tra questi i riflettori se li è presi anche il 18enne dell’Anversa che proprio nell’ultima gara dei gironi è andato in gol. Si tratta di Arthur Vermeeren, 18enne belga dell’Anversa.

Juventus, si complica per Vermeeren: Arsenal e Tottenham mandano gli osservatori

Il giornalista Graeme Bailey ha twittato una notizia che potrebbe riguardare indirettamente anche la Juventus.

Secondo quanto riportato dal corrispondente di 90min, sia gli osservatori dell’Arsenal che quelli del Tottenham avrebbero assistito alla gara di Champions League tra Anversa e Barcellona che ha visto trionfare la squadra belga per 3-2. I delegati dei due club erano presenti per guardare da vicino il gioiello classe 2005 dell’Anversa Arthur Vermeeren, colui che ha aperto le marcature del match dopo appena 2 minuti. Il centrocampista belga sta già attirando l’attenzione di molti club in Europa per le sue qualità sia tecniche che tattiche. A soli 18 anni ha già esperienza europea e in questa prima parte di stagione ha già collezionato 2 gol e 4 assist tra Jupiler Pro League e Champions, un bottino decisamente importante per un mediano di ruolo.

Arsenal and Tottenham Hotspur both had scouting presences at Royal Antwerp’s Champions League win over Barcelona this week to watch Arthur Vermeeren in action.@90min_Football https://t.co/yq5KRhw6qW — Graeme Bailey (@GraemeBailey) December 14, 2023

Vermeeren ha un contratto con l’Anversa fino a giugno 2026 e una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro. La notizia del concreto interessamento di Arsenal e Tottenham potrebbe limitare le possibilità della Juventus che nella lista dei giovani talenti su cui puntare ha inserito anche lo stesso Vermeeren.