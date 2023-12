Il Chelsea frega il gigante alla Juve: totem da 50 milioni

I tifosi della Juventus si aspettano diversi movimenti nel calciomercato che si riaprirà ufficialmente nel mese di gennaio.

Manca ormai davvero poco alla riapertura delle trattative ed è chiaro che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando da tempo su alcuni elementi che potrebbero vestire la casacca della Juve a breve. La priorità è chiaramente l’arrivo di un nuovo centrocampista ma non si escludono altri colpi.

Finora il rendimento della formazione di Allegri è stato senz’altro superiore alle aspettative. La conquista di un posto tra le prime quattro della graduatoria sembra essere una possibilità sempre più concreta, visto anche il distacco delle altre rivali. I tifosi però sognano in grande, e del resto finora la Juventus è stata l’unica squadra che ha dimostrato di poter duellare con l’Inter per la conquista del tricolore. Serviranno però degli investimenti mirati a gennaio per limare il gap attualmente esistente tra i due organici.

Juventus, Chelsea scatenato: vuole Buongiorno

Si parlava prima di volti nuovi in arrivo, a gennaio o ancor meglio nella prossima estate. Ora più che mai serve almeno un nuovo centrocampista, ma Giuntoli lavora anche alla squadra del futuro. Che ha la necessità di accogliere un nuovo difensore centrale, vista la quasi sicura partenza di Alex Sandro.

Tra i nomi che sono stati accostati alla Juventus nel corso dell’ultimo periodo c’è anche quello di Alessandro Buongiorno del Torino. In granata questo difensore ha iniziato un percorso di crescita che lo ha portato, con pieno merito, anche ad essere titolare della nazionale azzurra. In Italia è seguito anche dall’Inter, ma come spiega in Inghilterra “The Sun” lo segue anche il Chelsea. Che sarebbe pronto ad offrire la bellezza di 50 milioni di euro per averlo. Buongiorno ha attualmente un contratto con il Torino fino al 2028, quindi il club non ha alcuna pressione per venderlo subito. L’asta insomma è aperta.