Nuovo affare Juventus-Borussia Dortmund: ecco la formula

Guardare avanti con fiducia è indispensabile per una Juventus che si appresta a vivere un mese di gennaio molto importante.

L’inizio del nuovo anno vedrà i bianconeri impegnati su più fronti. In primo luogo la formazione di Massimiliano Allegri sarà chiamata a raccogliere tanti risultati positivi che la confermerebbero tra le prime della classe. E probabilmente l’unica in grado di duellare con l’Inter per il tricolore.

Proprio per questo motivo il mese di gennaio sarà importante anche in chiave calciomercato. La Juventus infatti è attesa come una sicura protagonista della sessione invernale dei trasferimenti in virtù del fatto che alla necessità di accogliere al più presto dei rinforzi. Acquisti in arrivo soprattutto nella zona mediana del campo, visto che finora Allegri ha dovuto rinunciare a due pedine come Fagioli e Pogba. Ma il direttore sportivo Giuntoli è chiaro che sta lavorando anche per gli altri settori, con l’estate che potrebbe poi essere il momento propizio per fare delle offerte.

Juventus su Kamara: il difensore può arrivare in prestito

Ci sono dei reparti da puntellare, per far sì che l’allenatore possa avere a disposizione delle nuove alternative. E’ vero che la Juve non gioca in Europa in questa stagione, ma comunque gli impegni sono tanti e c’è la necessità di avere dei ricambi all’altezza in tutte le zone del campo. Ma è anche vero che il mercato di gennaio è un “antipasto” anche per il futuro, si cercano occasioni low cost.

News #Kamara: The 19 y/o central defender could leave #BVB in winter! ➡️ Talks about a loan

➡️ Juventus is still interested. More requests from 🇩🇪 and abroad.@SkySportDE 🇫🇷🇬🇳 pic.twitter.com/MiQBbAACBr — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 15, 2023

In Germania Sky Sport parla di un forte interesse dei bianconeri nei confronti del giovane difensore centrale Kamara del Borussia Dortmund, che a quanto pare potrebbe lasciare i gialloneri nelle prossime settimane. Un affare che potrebbe concludersi con un prestito a favore del club torinese.