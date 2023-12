Juventus, l’incubo retrocessione desta i brividi: mercato stravolto

La Juventus sta programmando nel migliore dei modi quello che sarà un anno molto importante per la società bianconera.

Il 2023 che ormai si sta chiudendo ha alternato momenti di gioia a grandi delusioni. Non bisogna dimenticare le vicissitudini societarie che hanno portato alla penalizzazione in serie A nello scorso torneo e anche all’esclusione dalle coppe europee.

Da questa stagione però la musica è cambiata e la formazione di Allegri sta senz’altro rispettando le aspettative. E’ in piena zona Champions League e al momento pare essere l’unica squadra che potrebbe contrastare l’Inter capolista. Il tecnico sta facendo un ottimo lavoro, valorizzando nel migliore dei modi le risorse esistenti, considerato che non si possono fare follie sul mercato. Tanti giovani sono stati lanciati in prima squadra e ci sono rimasti stabilmente, altri sono in prestito tra A e B dove pure stanno facendo molto bene. Basti guardare ad esempio a Soulè e Barrenechea del Frosinone.

Juventus, servono acquisti a gennaio anche alla Next Gen

Sta avendo difficoltà in classifica invece la formazione Next Gen che milita in serie C. Tanti risultati negativi al momento l’hanno relegata in penultima posizione. Non semplice riuscire a far gruppo visti i tanti giocatori che sono anche costantemente in prima squadra.

Come si legge su Tuttosport, il direttore sportivo Manna nei giorni scorsi ha evidenziato proprio la capacità della Next Gen di far crescere talenti, sottolineando però anche il momento delicato che vive la squadra di Brambilla. “Se la squadra retrocedesse sarebbe un fallimento, perché non giocherebbe più tra i professionisti, per cui dobbiamo rimanere nella categoria. Siamo tranquilli il giusto, ma probabilmente faremo qualcosa sul mercato”. A gennaio dunque attendiamoci rinforzi anche per questa squadra che di fatto ormai è il serbatoio della prima squadra. E che deve assolutamente riuscire a centrare la permanenza nella categoria.