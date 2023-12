Juventus sconvolta: il Tottenham li prende tutti e due

Attenta Juve, il Tottenham te ne porta via due. Dalla Premier League può arrivare una pericolosa concorrenza per la Juventus.

La Premier League come continuo punto di riferimento della nostra Serie A. Diventare bella, seguita, ricca come la Premier. La Premier League, però, anche come spauracchio quando arriva il mercato.

I club inglesi rappresentano infatti una concorrenza quasi ‘sleale’. Troppo più forti rispetto ai quasi pari grado italiani. E un pericolo concreto non soltanto nel caso in cui un club italiano vada a scontrarsi con un club inglese su un comune obiettivo di mercato, ma anche qualora la Premier League metta gli occhi su un giocatore della nostra Serie A.

Anche le società inglesi si apprestano a fare mercato nella tradizionale finestra di gennaio. Un club pronto a dare battaglia è il Tottenham. Nella sessione estiva il club londinese è balzato su tutte le prime pagine dei giornali per la mega-cessione di Harry Kane.

Il centravanti degli Spurs è passato al Bayern Monaco per una cifra superiore ai 100 milioni di euro nonostante il centravanti della nazionale inglese fosse ormai giunto al suo ultimo anno di contratto. Ma adesso il Tottenham è pronto ad acquistare e la Juventus trema.

Attenta Juve, il Tottenham fa sul serio

Sulle reali intenzioni di mercato del Tottenham ci informa fichajes.net. Chissà se Giuntoli le avrà lette, dal momento che c’è molta Juve in ballo.

Il tecnico degli Spurs, Ange Postecoglou, ha un progetto ambizioso per il mercato di gennaio per inseguire un sogno chiamato Premier League. Felipe Anderson, il talento brasiliano della Lazio in scadenza di contratto il prossimo giugno, è un nome che attrae il tecnico del Tottenham.

Il club londinese ha infatti già chiesto informazioni sul giocatore biancoceleste, un profilo che interessa anche la Juventus. Ma il Tottenham sembra abbia messo gli occhi addosso anche ad Andrea Cambiaso, classe 2000, sicuramente la novità più bella di questa stagione in casa Juventus.

La Juventus non ha alcuna intenzione di cedere il suo esterno, ma qualora arrivasse un’offerta importante, superiore ai 30 milioni di euro, la Juventus potrebbe capitolare. Per tale motivo è sempre meglio non incrociare i club inglesi durante il mercato. Né per operazioni in entrata, né per quelle in uscita. Se li conosci, li eviti.