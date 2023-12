La Juventus ha perso le staffe: Massa choc, la decisione del club

Protagonista in negativo della gara tra Genoa e Juventus, l’arbitraggio di Massa continua a far discutere. Il punto di vista del club bianconero.

Nella scialba prova offerta dalla Juventus al Marassi, c’è chi ha disputato una prestazione ancor più negativa di Vlahovic e compagni. Stiamo parlato dell’arbitro Massa, le cui decisioni hanno sollevato un vero e proprio polverone mediatico.

La mancata assegnazione del calcio di rigore ai bianconeri per un evidente tocco di braccio di Bani è clamorosa. Non aiutato neanche da Fabbri al VAR, Massa è poi incappato in un altro errore poco prima del novantesimo. L’intervento scomposto di Malinovskyi su Yildiz, costato al genoano soltanto un’ammonizione, avrebbe meritato ben altri provvedimenti. Riallacciandosi al comportamento assunto da Allegri nel post partita, il club ha evitato boutade in diretta. In pieno stile sabaudo, però, è pronta a farsi concretamente sentire lì dove conta, senza proclama mediatici.

Juventus indispettita dall’arbitraggio di Massa: il punto del “Corriere della Sera”

Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, infatti, la Juventus sarebbe rimasta piuttosto indispettita dall’arbitraggio di Massa e dai mancati richiami del VAR. Ad essere criticata è stata soprattutto la mancata uniformità di giudizio.

Non a caso Max Allegri ha fatto riferimento all’individualizzazione nella scelta del VAR, affermando come il ricorso alla tecnologia sia ormai divenuto una scelta meramente soggettiva. Ragion per cui, il club bianconero sarebbe pronto a rivendicare la sua posizione, chiedendo che non si ripetano più determinati errori. Abbàgli della classe arbitrale che, unitamente ai tanti errori tecnici commessi dalla compagine di Allegri, sono costati due punti potenzialmente letali per la corsa Scudetto. Vincendo contro la Lazio, infatti, l’Inter porterebbe a quattro i punti di vantaggio sulla Juventus seconda, imprimendo un allungo importante ad un testa a testa che si preannuncia comunque complesso.