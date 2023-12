Strappato un altro sì: Chiesa l’ha promesso alla Juventus

Strappato un altro sì, l’attaccante bianconero a Marassi ha ritrovato un gol che con la maglia della Juve mancava da quasi tre mesi.

Erano passati quasi tre mesi dall’ultimo gol di Federico Chiesa con la maglia della Juventus, digiuno che si è interrotto venerdì scorso.

Il giocatore più rappresentativo della Signora durante questo lasso di tempo aveva gonfiato la rete solo con la nazionale azzurra, realizzando una doppietta contro la Macedonia del Nord nelle qualificazione ai prossimi campionati europei. Poi l’assist al bacio all’amico Dusan Vlahovic nel big match contro l’Inter, che purtroppo non è bastato per regalare tre punti pesantissimi alla squadra di Massimiliano Allegri. Chiesa, con il suo rigore trasformato tre giorni fa nella sfida di Marassi, non è stato decisivo neppure contro il Genoa. Già, perché nella ripresa è poi arrivato il pareggio dei rossoblù ad impedire alla Juve di portare a casa il terzo successo consecutivo dopo quelli con Monza e Napoli. Chissà che però il ritorno al gol non l’abbia definitivamente sbloccato in vista di tre gare da vincere a tutti i costi (Frosinone, Roma e Salernitana) se l’obiettivo è impedire all’Inter di andare in fuga. Da uno con le sue qualità è lecito aspettarsi sempre il massimo.

Strappato un altro sì, la Juve lavora al prolungamento di un anno

Sì, Chiesa può dare di più ad una Juventus che ha sempre più bisogno dei suoi strappi per disorientare le difesa avversarie. E trovare con più frequenza la via del gol.

Ma, a proposito di “gol”, nell’ultimo fine settimana, subito dopo la partita di Genova, Chiesa ne ha segnato un altro. Forse ancora più importante. La sua fidanzata Lucia Bramani ha detto sì alla proposta di matrimonio dell’attaccante bianconero, arrivata in uno scenario da sogno come quello della splendida Venezia. La modella e influencer ieri ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram, immagine che ritrae i due innamorati con piazza San Marco alle loro spalle. E a questo punto la domanda sorge spontanea. Quando si celebrerà l’altro “matrimonio” con la Juventus? Secondo la Gazzetta dello Sport la società sta lavorando in questi giorni al prolungamento – si parla di un anno – del contratto del giocatore, in scadenza nell’estate 2025.