Fiato sospeso Juventus: Premier guastafeste, così salta tutto

Calciomercato Juventus, i bianconeri con il fiato sospeso anche se filtra un moderato ottimismo. Ecco la situazione attorno a Phillips

La Juventus cerca un centrocampista per il prossimo mese di gennaio e ormai il nome che circola con insistenza è quello di Phillips, adesso in forza al Manchester City ma che il club inglese cederà sicuramente nella prossima finestra di mercato ormai alle porte.

Guardiola lo manderebbe volentieri ai bianconeri, per un semplice motivo: visto che il giocatore si muoverà solamente in prestito, allora è meglio darlo ad un club che non gioca in Premier League, così da non doverselo ritrovare di fronte nel corso della seconda parte di stagione. Una situazione che quindi sembra un poco delineata e che lascia relativamente tranquilli i dirigenti bianconeri. Che però del tutto sereni – almeno stando alle notizie riportate da calciomercato.it – non ci possono stare. Perché? L’interesse di alcune squadre di Premier per l’ex Leeds continua ad aumentare.

Calciomercato Juventus, la situazione

Non solo l’interesse del Newcastle, che in quella zona di campo deve andare a sostituire Tonali squalificato, ma anche un certo interesse del Liverpool, nei confronti del giocatore. Ma rimanendo nella questione dei Reds, che si giocano il campionato pure con il City, appare difficile che questa operazione possa andare in porto.

Uno scenario che quindi potrebbe fare saltare tutto, ma è assai più probabile in questo momento che Phillips possa firmare per i bianconeri per la seconda parte di stagione. Da qui il sentimento di fiducia che trapela dalle segrete stanze della Continassa.