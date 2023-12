Allegri ribalta Giuntoli, è finita: niente Juventus

Allegri va contro Giuntoli e rifiuta il colpo a centrocampo: trattativa sfumata con la Juventus

La frenata di Marassi contro il Genoa ha allungato la distanza tra l’Inter e la Juventus in campionato. I nerazzurri continuano a comandare la classifica ma questa volta con un vantaggio di 4 punti rispetto alla Vecchia Signora.

La squadra di Inzaghi ha vinto a Roma con la Lazio, sfruttando il semi passo falso della Juventus. Adesso per la squadra di Allegri sarà fondamentale tenere il passo e mantenere almeno questa distanza fino al termine del 2023. Frosinone e Roma saranno i due prossimi avversari della Juve ma la società è già proiettata anche sul mercato invernale. Uno dei nomi che da più di un mese ormai sta affollando il mercato bianconero è quello di Kalvin Phillips, centrocampista in uscita dal Manchester City.

Juventus, Allegri blocca l’arrivo di Kalvin Phillips

Nel corso della diretta Twitch di Juventibus, il giornalista Luca Mombiano ha sottolineato come Massimiliano Allegri sia molto scettico sull’arrivo di Kalvin Phillips.

Se pur sia uno dei primi nomi nella lista della dirigenza bianconera per rinforzare il centrocampo a gennaio, l’allenatore livornese non sembra essere molto convinto del suo acquisto. Giuntoli invece è convinto che possa essere il profilo giusto per dare sostanza e qualità a un reparto a corto di soluzioni. Inoltre è un nome di spessore, con esperienza internazionale sia con i club che con la nazionale inglese. Per riprendersi il posto nell’Inghilterra di Southgate ad Euro2024 dovrà ritrovare continuità di rendimento e la Juventus potrebbe rappresentare un’ottima sfida per lui. L’operazione col Manchester City è complessa ma non irraggiungibile, anche se generalmente è sempre difficile portare in Italia giocatori di altri campionati in un periodo di tempo così breve. Allegri sarebbe pronto a battere il pugno per virare su altri obiettivi e in quel reparto Teun Koopmeiners è un giocatore che incontra l’entusiasmo dell’allenatore toscano.