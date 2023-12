Calciomercato Juventus, maxi plusvalenza e obiettivo raggiunto: scambio per De Paul

Calciomercato Juventus, il giovane talento bianconero potrebbe essere inserito in un’eventuale trattativa per l’ex Udinese.

Pochi giorni ancora e poi ci si immergerà nuovamente nei meandri del calciomercato. È il 2 gennaio la data “x”: la speranza dei tifosi bianconeri è che stavolta anche la Juventus possa battere un colpo dopo l’immobilismo più totale della scorsa estate.

Nell’ultima sessione, infatti, il club di via Druento ha dato priorità alle cessioni dei cosiddetti esuberi. E lo ha fatto principalmente per questioni inerenti al bilancio. L’unica operazione in entrata è stata quella di Timothy Weah, il figlio d’arte acquistato per 12 milioni dal Lille. Tra le cessioni, invece, ce ne sono state tante in prestito temporaneo: ben tre giovani cresciuti nelle giovanili bianconere sono finiti al Frosinone. Stiamo parlando del brasiliano Kaio Jorge e degli argentini Matias Soulé ed Enzo Barrenechea. Giocatori che in Ciociaria si stanno mettendo in mostra, trovando quello spazio che a Torino, per forza di cose, non avrebbero potuto avere. La Juve li ritroverà sabato prossimo, quando andrà a far visita propria ai giallazzurri di Eusebio Di Francesco.

Calciomercato Juventus, Soulé piace all’Atletico Madrid: moneta di scambio per De Paul?

Max Allegri avrà modo di vedere da vicino i progressi di Soulé, che nella città laziale è forse definitivamente sbocciato. Lo dicono i numeri: già 6 gol e un assist per il classe 2003 che la Signora andò a pescare nelle giovanili del Velez Sarsfield.

Soulé è un talento cristallino le cui gesta sono state apprezzate anche in Inghilterra. Come riportano gli ultimi rumors di mercato, per il nativo di Mar del Plata ci sarebbe la fila e la Juventus sembra essersi decisa a cedere il giocatore, puntando così a fare una plusvalenza importante. Il Frosinone, a quanto pare, sarebbe disposto a far rientrare Soulé a Torino in cambio, ad esempio, di un altro prospetto interessante come il turco Yildiz. A quel punto la Juve ascolterebbe le proposte di Southampton e Brighton, le due principali ammiratrici dell’argentino. Occhio, però, all’Atletico Madrid: in quel caso, come ha spiegato il giornalista Luca Momblano durante l’ultima diretta Twitch di Juventibus, Soulé potrebbe diventare una moneta di scambio per un altro argentino, Rodrigo De Paul.