Campionato nel caos: ritirano la squadra durante il match

Tante le partite che gli appassionati di calcio hanno potuto guardare in tv o dal vivo nell’ultimo fine settimana e non solo nel campionato di A.

Ancora una volta la Juventus è scesa in campo di venerdì e questa volta non è riuscita a conquistare i tre punti sul campo del Genoa. Ora però è già tempo di guardare avanti perché si vuole chiudere in bellezza l’anno solare. Per poi ripartire di slancio con l’arrivo del 2024.

Tutti i campionati europei si stanno accingendo a vivere le ultime partite di questo 2023 che ha regalato grandi campioni e che ha fatto scoprire tanti nuovi ottimi calciatori in giro per il pianeta. Purtroppo non sono mancati degli episodi sgradevoli che sono finiti sotto la luce dei riflettori.

Appena qualche giorno fa nel match tra Ankaragucu e Rizespor, con gli ospiti che avevano pareggiato al 97′ con l’ex Verona e Benevento Gaich, si era verificato un episodio increscioso, che ha fatto il giro del mondo.

İstanbulspor president Faik Sarıalioğlu asked his players to walk off the pitch in protest of not being given a penalty against Trabzonspor.

This is happening after last week's beating of referee. Turkey don't deserve football.pic.twitter.com/xGnCwXNAaC

— Total Football (@TotalFootbol) December 19, 2023