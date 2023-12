Così la Juventus si assicura il nuovo 10: scambio in Serie A

Il nuovo 10? Ecco come potrebbe arrivare. C’è il possibile scambio in Serie A, tutti i dettagli della potenziale operazione.

Il Monza ha lanciato un messaggio inequivocabile in vista del mercato di gennaio: “Non siamo un supermercato“. Una dichiarazione semplice ma carica di significato, che sembra avere un destinatario ben preciso: la Juventus. Il club bianconero, da tempo sulle tracce di Andrea Colpani, sembra essere interessato al talentuoso centrocampista azzurro, classe 1999, sin dai tempi delle giovanili dell’Atalanta.

La storia di Colpani con la Juventus ha radici nel passato, quando il giovane centrocampista preferì trasferirsi al Trapani in Serie B anziché approdare a Torino, scelta dettata dalla volontà di non interrompere il proprio percorso di crescita. Ora, la Vecchia Signora torna a fare pressing su Colpani, apprezzando la sua abilità nel gestire entrambe le fasi del centrocampo.

Colpani, il giovane che fa impazzire la Juve: c’è anche l’ipotesi scambio con Miretti

Tuttavia, il Monza non sembra disposto a cedere il suo gioiello facilmente e ha voluto sottolineare la propria posizione con il chiaro messaggio sul non essere un “supermercato”. Il club lombardo sembra deciso a proteggere i suoi talenti e a evitare che il mercato invernale possa privarlo di pedine importanti come Colpani. La Juventus, d’altro canto, potrebbe avere un asso nella manica: Fabio Miretti. Durante l’estate, l’interesse della Juventus per il talentuoso giocatore del Monza era già noto, ma non si era concretizzato alcun accordo. Ora, secondo quanto suggerisce ‘Tuttosport’, la situazione potrebbe evolversi, con la Juve pronta ad intensificare la trattativa per Colpani.

Il centrocampista azzurro potrebbe rivelarsi una soluzione più concreta rispetto ad altri obiettivi, come Heorhij Sudakov e Lazar Samardzic, e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Resta da vedere se la Juventus riuscirà a convincere il Monza a cedere Colpani, mantenendo viva la speranza di arricchire il proprio centrocampo con un talento che promette grandi prospettive per il futuro.