La Juventus ha messo le ali: triennale lampo, svolta a sorpresa

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti a mettere le ali e hanno messo sul piatto, soprattutto, un contratto triennale. Ecco la situazione

Per cercare di rimanere agganciati, o vicini, all’Inter, serve un investimento sul mercato di gennaio. Forse un paio, perché un centrocampista e magari anche un attaccante potrebbero fare comodo ad Allegri. Soprattutto se qualcuno sulla prima linea dovesse essere ceduto. Difficile, però, in questo caso, che ci possano essere degli scossoni.

La Juve ha una priorità importante ed è quella di prendere un centrocampista che vada ad aiutare Massimiliano Allegri nelle scelte. Poi la prossima estate qualche movimento, anche importante, ci potrebbe essere. E secondo quanto scritto su X da Football Market, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un elemento che gioca in Serie A e che il club di appartenenza non è sicuro di trattenere, vista la stagione altalenante che sta disputando.

La Juventus su Felipe Anderson

Il nome potrebbe essere quello di Felipe Anderson, esterno offensivo della Lazio che davvero sta rendendo al di sotto di quelle che erano le aspettative. Il brasiliano delude e la Juve ci ha messo gli occhi addosso, con Giuntoli che avrebbe già proposto un contratto triennale al giocatore in questione.

In ventidue presenze Felipe Anderson ha segnato un solo gol quest’anno e ha fornito sei assist. Numeri troppo brutti per essere veri per uno come lui che ha nelle corde la giocata giusta, quella vincente, quella che potrebbe decidere un match da un momento all’altro. Insomma, Giuntoli guarda un poco al futuro. Anche se la carta d’identità di Felipe Anderson non è che sia così fresca.