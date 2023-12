Lady Milik, tre ozpioni e un grande dilemma: qual è la lingerie più piccante?

Lady Milik, regalo di Natale anticipato con tanto di fiocco per i follower di Agata Sieramska: perfetta in tutto e per tutto.

Per lei è un sogno che diventa realtà. Un sogno comune, magari, non essendo di certo né la prima e né l’ultima a desiderare di diventare uno degli angeli del mitico brand Victoria’s Secret. Ora ce l’ha fatta e dobbiamo ammettere, non fosse altro perché assolutamente doveroso, che meritava questo traguardo più di tutte.

Agata Sieramska è una delle wag più belle e più in forma della Serie A. Ha fatto del fitness il filo conduttore della sua vita ed è per questo motivo che vanta un fisico che definirlo invidiabile non renderebbe bene l’idea di quanto sia impeccabile. Si dice che la perfezione non esista, è vero, ma a guardar lei questa ipotesi non regge assolutamente. Non c’è nulla, tra le sue curve e i suoi muscoli, che non sia incredibile in tutto e per tutto. Merito, per l’appunto, dell’importanza che riserva nella sua vita di tutti i giorni al fitness e, più in generale, allo sport.

Una passione consapevole da cui ha poi preso le fila, ad un certo punto, il progetto di trasformare il suo profilo social in una pagina ispirazionale. Attraverso le sue Instagram Stories e gli scatti che posta nella galleria fotografica, lady Milik non si limita ad esibire il suo corpo meravigliosamente scolpito. Racconta agli altri, in maniera inedita e peraltro molto convincente, l’importanza dello sport e di uno stile di vita sano.

Lady Milik sembra un angelo: in intimo si è superata

E non c’era modo migliore per ribadire il concetto che pubblicare, come ha fatto nelle scorse ore, alcune delle foto estratte dallo shooting per Victoria’s Secret.

Naturalmente, come potreste avere già intuito, la Sieramska è in lingerie. Indossa tre completi molto diversi l’uno dall’altro, ma uno in particolare, per ovvie ragioni, ci ha lasciato senza fiato. Quello, cioè, in cui il reggiseno è adornato da un fiocco che verrebbe voglia di scartare, tanto più che siamo nel periodo di Natale.

Ma non è male neanche, per la verità, la lingerie che sfoggia tra le lenzuola, declinata in un sofisticato colore nero che fa di lei una vera e propria femme fatale. E voi quale delle tre proposte preferite?