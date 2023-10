Agata Sieramska come mamma l’ha fatta: senza veli tra le lenzuola

Agata Sieramska, il nuovo scatto ha decisamente messo in subbuglio Instagram: follower estasiati, che spettacolo.

Potreste non conoscerla come Agata Sieramska. Nel suo Paese è molto famosa, ma nel resto del mondo è meglio nota come lady Milik. È lei, infatti, la dolce metà del calciatore bianconero di nome Arkadiusz, che in passato aveva avuto una relazione con l’altrettanto bella Jessica Ziolek.

Agata lo ha stregato sul colpo, così come ha stregato seduta stante migliaia e migliaia di cybernauti. Il fitness è la sua vita, la sua passione più grande, e sui social network è conosciutissima proprio per questo motivo. La sua è una pagina ispirazionale, piena zeppa di dritte e di consigli per quanti intendano accostarsi, come lei, ad uno stile di vita più sano e scandito da una giusta dose di attività fisica.

I risultati su di lei si vedono, eccome se si vedono. La Sieramska è una delle wag indubbiamente più in forma della Serie A. Il numero di follower sul suo profilo è direttamente proporzionale al suo sex appeal, dal momento che con i suoi scatti sensualissimi e spesso senza freni riesce sempre a fare una vera e propria strage di cuori. E indovinate un po’? Lo ha rifatto. Sì, avete capito bene: c’è una nuova foto da bollino rosso nella sua gallery fotografica.

Agata Sieramska, gli scatti illegali di lady Milik

La splendida Agata dai muscoli d’acciaio e le curve scolpite ha battuto un colpo su Instagram proprio qualche ora fa. Tra un allenamento e l’altro, ha condiviso uno scatto che immaginiamo abbia fatto prendere un coccolone a quanti se lo saranno ritrovati nel proprio feed.

Il perché è presto detto. Lady Milik non indossa niente di niente, in questo scatto. Non una maglia, non un pantalone, non una gonna. E neanche un reggiseno, un slip o un tanga. La Sieramska è senza veli, sexy come mamma l’ha fatta, che se la spassa a posare tra le lenzuola.

Bella come il sole e disinibita, come solo chi è tremendamente sicuro del proprio corpo – cosa giustissima, nel suo caso – è in grado di essere. E quale reazione avrebbero mai potuto avere i suoi follower, se non quella di tempestarla di like e di cuori?