Calciomercato Juventus, accordo chiuso negli ultimi minuti: la formula dell’affare

Si avvicina per la Juventus il giorno di scendere in campo per l’ultimo impegno di questo anno solare.

Sarà il Frosinone l’ultimo ostacolo per i bianconeri in un match che non sarà affatto semplice. Il valore della squadra di Di Francesco si è visto anche a Napoli, nella sfida di Coppa Italia che ha estromesso – con un netto ko al “Maradona” – i partenopei dal torneo.

Vietato sottovalutare Soulè e compagni, formazione ben messa in campo, che cercherà di vendere cara la pelle. La Juventus sa bene che non può perdere altro terreno, l’Inter davanti in classifica non sta sbagliando un colpo. E se i bianconeri vorranno rimanere in lizza per lo scudetto non devono perdere contatto. Servirà una prestazione però super, senza fronzoli, se si vorranno portare a casa i tre punti. In campo ci saranno anche tanti elementi di proprietà del club torinese, che sono proprio in prestito al Frosinone.

Juventus, Huijsen al Frosinone in prestito da gennaio

Barrenechea, Soulè e Kaio Jorge sono nel Lazio a farsi le ossa e in gialloblu stanno trovando quello spazio che a Torino non avrebbero potuto trovare. Un modo per crescere accumulando esperienza a questi livelli. Quando torneranno alla Juve saranno senz’altro giocatori più forti. E presto potrebbero essere raggiunti da un ex compagno di squadra.

Come ha spiegato infatti il giornalista Fabrizio Romano, ormai sembrano esserci pochi dubbi sul trasferimento di Huijsen al Frosinone. L’affare sarà definito a gennaio e il calciatore bianconero sarà ceduto in prestito alla corte di Di Francesco. Per il centrale sarà una occasione per mettersi in vetrina, con la speranza poi di tornare alla Juve ed essere protagonista. Continuerebbe in questo modo la “partnership” con i ciociari, una collaborazione che – come detto – ha permesso finora a tanti giovani talenti di farsi le ossa.