Gatti ritorna a Frosinone: tra crescita e sirene inglesi, la Juve ha fatto all in

Gatti ritorna a Frosinone: la Juve lo vuole blindare rispedendo al mittente le offerte che potrebbero arrivare dalla Premier. Ecco la situazione

Sabato sicuramente verrà accolto bene dai suoi ex tifosi. A Frosinone lui è esploso, dimostrando di avere quelle qualità che poi hanno convinto la Juventus a prenderlo. Sabato all’ora di pranzo sarà il giorno di Gatti, il difensore goleador dei bianconeri che con le reti contro Monza e Napoli ha regalato la bellezza di sei punti alla squadra di Allegri.

Rispetto a quello che abbiamo visto a Frosinone – in Serie B – è comunque un altro giocatore. Intanto che gioca in un ruolo diverso, visto che con Grosso agiva in mezzo in una difesa a quattro elementi. Adesso invece con Allegri gioca a tre, come centrale sul centrodestra, e questo cambia molto come prospettive, come spazi da chiudere, come posizione in campo e come postura del corpo. Sì, cose diverse, ma Gatti sta dimostrando soprattutto di avere quell’intelligenza che serve per recepire al meglio le indicazioni e gli input che gli arrivano. Ed è anche per questo che le big della Premier League, a quanto pare, lo corteggiano.

Gatti, la Juventus ha deciso

Ma non ce n’è, almeno per il momento. La Juventus ha deciso di puntare forte sul giocatore e a meno che non arrivi una di quelle offerte davvero irrinunciabile, allora Gatti non si muoverà da Torino. Allegri lo potrebbe fare crescere ancora di più – l’età del giocatore lo permette – e senza dubbio il difensore potrebbe diventare uno dei punti fermi per i prossimi anni.

Possono aspettare, quindi, le sirene inglesi. Non fanno paura ad una Juventus che ha come obiettivo quello di tornare ad essere uno squadrone non solo nel dna ma anche negli uomini nella rosa. E al momento la Juve non lo è, se vogliamo parlarci chiaramente. Ma le stigmate ci sono per tornare ad essere quella squadra pronta a fare paura di nuovo in Italia (cosa che sta succedendo) ma anche in Europa. Con un Gatti lì, pronto a respingere tutti.