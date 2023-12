Rossella Petrillo, che fatica quel vestito: sta su per miracolo

By

Rossella Petrillo, regalo anticipato per i fan da parte della splendida giornalista: arriva un carico di like e di cuori.

Il suo cuore, ahinoi, non è bianconero, ma viola. Viola come il colore della maglia della sua squadra del cuore, la Fiorentina, di cui è addetta stampa ufficiale e social media manager.

Una giornalista coi i controfiocchi che, a dispetto della sua fede a tinta unita, è amata da tutti. Poco importa, infatti, che il suo fiore preferito sia il giglio, perché in tanti sarebbero disposte a perdonarle questa simpatia per la Fiorentina pur di averla accanto, tanto è bella e affascinante. E ne sa qualcosa, di quanto possa essere dirompente il fascino della Petrillo, il buon vecchio Arthur Cabral, che in occasione di un’ormai dotata conferenza stampa rimase letteralmente abbagliato da questa giornalista dal viso meraviglioso e le curve esplosive.

Una bellezza che mette tutti d’accordo, insomma, indipendentemente dalla fede calcistica, dal tifo e da tutte le dinamiche che ruotano attorno al mondo del calcio. Con più di 63mila follower all’attivo, il suo profilo social è in ascesa e chissà che la Petrillo non possa presto sbarcare su una rete prestigiosa e prendersi lo spazio che meriterebbe.

Tutti pazzi per Rossella Petrillo: pioggia di like per il regalo di Natale anticipato

In attesa che giunga questo momento, ha imparato a gestire al meglio lo spazio che, invece, già le spetta sui social network, su Instagram in particolare.

Lì l’addetta stampa della Fiorentina è libera di fare ciò che vuole e sa bene come sfruttare al meglio la visibilità derivante dalle piattaforme social. Con l’ultima foto, ad esempio, ha collezionato talmente tanti di quei like da sperare che possa davvero fare, quanto prima, un grande balzo in avanti nel mondo del giornalismo sportivo.

Rossella ha anticipato il Natale, in un certo senso, postando una fotografia in cui indossa un delizioso abito rosso che sembra sfidare la gravità. Caratterizzato, oltre che dalla sua vestibilità stretch e super apprezzata, da una scollatura ampissima che, manco a dirlo, ha mandato tutti su di giri. Un regalo tanto gradito quanto inaspettato.