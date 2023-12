Ritorno lampo alla Juve e nuovo cambio di modulo: annuncio UFFICIALE

La Juventus pensa al cambio modulo per valorizzare il ritorno del big: annuncio ufficiale

Il mese di gennaio potrebbe essere cruciale per la Juventus che conta di essere assoluta protagonista del mercato, almeno tra i club italiani.

Il calciomercato invernale potrebbe rivelarsi fondamentale anche per Federico Bernaredeschi che potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza in America, a Toronto. L’ex Fiorentina ha espresso molte volte la sua voglia di tornare nel campionato italiano e a 29 anni è ancora nel pieno della carriera per rimettersi in gioco nel calcio europeo a buon livello. Qualora dovesse tornare in Italia, il ritorno alla Juventus sarebbe la prima opzione per il giocatore.

Bernardeschi richiama la Juventus: “Spero di tornare in bianconero”

Federico Bernaredeschi ha rilasciato un’intervista a La Stampa, soffermandosi sul suo futuro e sulle possibili prospettive di mercato.

“A gennaio dove mi vedo? Con la mia famiglia, per il resto bisogna solo aspettare. Tornare alla Juventus è qualcosa che spero, conosco l’80% dei ragazzi del gruppo e a loro trasmetterei un bel pezzo di Dna juventino che mi porto dentro”. Il campione d’Europa con la nazionale ha proseguito l’intervista: “Da professionista quale sono accetterei qualsiasi opzione mi si dovesse presentare. Se mi chiedono dove vorrei giocare, però, risponderei sempre la Juventus, perché il mio cuore è rimasto lì. Il mancato rinnovo è arrivato in un periodo particolare all’interno del club ma ci siamo lasciati bene”. Recentemente l’attaccante italiano ha parlato anche a Sportmediaset: “La Juve a me piace sempre. Quest’anno mi piace di più perché è in alto in classifica e fa onore al mister, alla società, ai giocatori e ai tifosi. I tifosi sono sempre stati presenti, anche negli anni più bui. Sto rivedendo il DNA Juve. Speriamo che quest’anno possa prendersi delle grandi soddisfazioni”. Qualora Bernaredeschi dovesse tornare in bianconero, non è escuso che Allegri decida di cambiare modulo, magai passando al 4-3-3. L’attuale giocatore del Toronto predilige il ruolo di esterno d’attacco a destra, di conseguenza nell’attuale 3-5-2- bianconero potrebbe fare più fatica.