Intervento chirurgico al retto femorale: UFFICIALE, niente Juventus

Intervento chirurgico al retto femorale, il giocatore si è operato oggi in Finlandia: probabilmente salterà anche la sfida coi bianconeri.

Tra due giorni la Juventus tornerà in campo per affrontare il Frosinone allo stadio “Stirpe”. Partita sulla carta abbordabile per i bianconeri, a patto che Chiesa e compagni tengano alta la soglia della concentrazione. I ciociari infatti sono una delle più belle sorprese di questa prima parte della Serie A e si avviano verso una salvezza tranquilla (sarebbe la prima da quando sono sono stati promossi per la prima volta in massima serie).

Nel Frosinone poi stanno brillando proprio due giocatori arrivati nella città laziale in estate dopo che il club bianconero ha aperto al prestito. Stiamo parlando di Enzo Barrenechea e Matias Soulé, due pilastri della formazione giallazzurra allenata da Eusebio Di Francesco. Ci sarebbe anche il brasiliano Kaio Jorge, altro elemento di proprietà della Juve, che però finora di spazio ne ha trovato di meno e non è riuscito a mettersi in mostra come gli altri due. Il Frosinone è reduce da quella che è probabilmente la vittoria più importante della sua storia, il 4-0 rifilato al Napoli scudettato in Coppa Italia.

Intervento chirurgico al retto femorale, Pobega si è operato: cinque mesi di stop

Un avversario, insomma, da prendere con le pinze, temibile soprattutto in casa dove non perde dallo scorso agosto.

Alla Juventus però servono a tutti i costi i tre punti dopo il pari di Marassi e il +4 dell’Inter in classifica. La squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi di sbagliare questo tipo di partite se vuole continuare a lottare per il tricolore con i nerazzurri. Juve che allo stesso tempo deve fare attenzione anche ad un’eventuale rimonta del Milan, che nell’ultimo turno ha rosicchiato due punti. Lo scontro diretto con i rossoneri di Stefano Pioli è lontano, le due squadre si affronteranno il prossimo 28 aprile e in quella data il tecnico emiliano potrebbe ancora dover fare a meno di Tommaso Pobega, ennesimo infortunato in casa Milan. La società rossonera tramite i suoi canali ufficiali ha appena comunicato che il centrocampista si è operato oggi in Finlandia per la riparazione del tendine retto femorale sinistro. Pobega potrà tornare a giocare soltanto fra cinque mesi.