Inserimento Inter e Juve all’angolo: Marotta brucia anche il Milan

Calciomercato Juventus, anche l’Inter cerca l’inserimento per il giocatore che ha fatto malissimo alla squadra di Inzaghi. Asta in Serie A

Li ha praticamente buttati fuori nel momento in cui Thiago Motta ha deciso di mandarlo in campo a San Siro in Coppa Italia. Un doppio assist clamoroso che ha spedito il Bologna ai quarti di finale facendo fuori l’Inter, squadra che aveva trionfato nelle ultime due stagioni. E i fari nerazzurri in quella serata si sarebbero accesi su Zirkzee.

Dominio assoluto per il giocatore che ricorda per sembianze e giocate Ibrahimovic. Tant’è che, per la prossima estate, visti i problemi nerazzurri in attacco, Marotta ci potrebbe fare un bel pensiero spiega calciomercato.it. Quindi, oltre alla Juventus e il Milan, che da un poco di tempo hanno mostrato interesse nei confronti dell’olandese, anche l’Inter ci sta pensando adesso.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Zirkzee

La questione è molto semplice, comunque: Zirkzee ha una clausola rescissoria di 40milioni di euro che potrebbe liberarlo in maniera anche veloce dl Bologna. Ma sono tanti soldi che a gennaio, soprattutto, nessuno si può permettere di spendere.

Sì, perché sarebbe davvero importante riuscire ad anticipare la concorrenza magari nel prossimo mese, ma la Juve questa forza purtroppo al momento non ce l’ha, quindi inutile sognare magar il colpo alla “Vlahovic“, arrivato proprio nel mercato di riparazione. E TuttoSport inoltre, questa mattina, svela anche come per un possibile arrivo dell’olandese debba esserci appunto la cessione del serbo.