Juventus, UFFICIALE: arriva l’allegrata

Juventus, il club bianconero ha appena diramato la lista dei convocati per la trasferta di Frosinone.

La partita più importante del campionato, secondo Massimiliano Allegri. Non vuole guardare oltre Frosinone l’allenatore bianconero ed ha risposto così a chi, oggi durante la conferenza stampa, gli ha chiesto della sfida con la Roma, in programma tra una settimana.

La Juventus domani affronterà una gara che cela parecchie insidie, contro un avversario che non ha nulla da perdere – i ciociari in classifica sono messi benissimo – e che darà di sicuro il massino contro i bianconeri. Purtroppo il tecnico livornese deve fare sempre i conti con l’emergenza infortuni: nessuno si aspettava un nuovo stop di Federico Chiesa, che ha avvertito un fastidio al tendine rotuleo. La sua è un’assenza importante, visto che nelle ultime partite il suo zampino c’è stato sempre nei gol realizzati dalla Signora. Allegri non ha svelato ai giornalisti il nome del sostituto, limitandosi a dire che giocheranno due tra Vlahovic, Milik e il giovane Yildiz. Quest’ultimo risulta infatti tra i convocati, la cui lista è stata diramata dal club proprio pochi minuti fa.

Juventus, Allegri pensa ad un tandem formato da Vlahovic e Yildiz

No, non sarebbe un’utopia vedere in campo il fantasista classe 2005 nato a Ratisbona in Germana ma che ha scelto di vestire la maglia della nazionale turca.

Yildiz potrebbe scalzare Milik nelle gerarchie. Allegri vede il polacco come una soluzione a gara in corso, reputandolo determinante sia in area di rigore che nelle gestione della palla. Nessun problema invece per quanto riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha ormai recuperato dal problema muscolare che l’aveva costretto a vedere la gara con il Genoa dalla tribuna e sarà regolarmente in campo. Nella lista dei convocati non compaiono dunque i nomi di Chiesa, De Sciglio e Kean, oltre a quelli di Pogba e Fagioli.