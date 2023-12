Sexy e spericolata: la wag tutta curve sfida il mare e i follower

La wag sorprende il popolo dei social con delle foto spericolate: lato B in primissimo piano, si salvi chi può.

Wag avvisata, mezza salvata. Dice così, più o meno, un vecchio adagio che non riesce proprio, però, ad entrarle in testa. L’avrebbe fatta finita, altrimenti, la compagna di Marc Bartra, difensore del Betis, che imperterrita si ostina a “spammare” sui social network scatti estremamente sensuali e a prova di like.

A Jessica Goicoechea si può chiedere di tutto, ma non questo. Questo assolutamente no. Le piace troppo posare per foto di questo genere, motivo per il quale, molto probabilmente, non smetterà mai. Il che è una buona notizia per i follower, perché significa che neanche loro dovranno rinunciare al piacere di vederla in certi panni e in certe vesti. Certe vesti così piccanti che la wag del calciatore spagnolo, è giusto sottolinearlo, ha rischiato più e più volte il ban. I suoi scatti, secondo la policy delle piattaforme social eccessivamente provocanti, continuano ad essere sempre dello stesso tenore. Sex appeal e curve a go-go, per intenderci.

Non v’è dubbio, quindi, sul fatto che sia la wag in assoluto più caliente di tutta la Primera División. Nonché la più sfacciata, s’intende, avendo lei il vizio di riempire la sua bacheca e le sue Instagram Stories di immagini ad altissima temperatura. Come, per l’appunto, quelle comparse sul suo profilo nelle scorse ore.

Jessica Goicoechea, moto d’acqua che passione: la wag infiamma il web

La compagna di Marc Bartra ha posato per uno shooting e ha scelto 4 delle decine di scatti di cui è stata protagonista. Un numero più che sufficiente per far volare i follower e per racimolare, che non guasta mai, un bel po’ di like e di commenti.

Jessica indossa un bikini che pare dipinto sul suo corpo deliziosamente scolpito e guida, in maniera tanto sensuale quanto spericolata, una moto d’acqua. L’effetto, manco a dirlo, è incandescente. Vuoi per il costume, vuoi perché vederla sfidare le onde – e mettere a dura prova, così, i fan – dà un contributo non indifferente alla causa, questo sì che è uno scatto da tramandare ai posteri.