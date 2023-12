Juventus, ansia McKennie: dolorante negli spogliatoi, annuncio DAZN

Juventus, non sono mancate le note stonate nella trasferta di Frosinone: ecco le condizioni del centrocampista statunitense.

Solita sofferenza, solito atteggiamento poco propositivo. Ma alla fine la Juve ce l’ha fatta a portare via i tre punti dallo “Stirpe” di Frosinone. Uno stadio in cui finora aveva vinto solamente il Napoli, come sottolineato dallo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa. I ciociari si sono dimostrati un avversario di tutto rispetto, allenata bene e che può disporre di alcuni giovani davvero interessanti, oltre ai tre (Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge) in prestito dal club bianconero.

La Juventus ha rischiato come a Genova ma stavolta la vittoria era troppo importante. Non era ammissibile lasciare altri tre punti per strada come era avvenuto una settimana fa a Marassi. Non conosciamo ancora il risultato della sfida tra Inter e Lecce, che si sta giocando in questo momento a San Siro, ma i bianconeri sono tornati a -1 dai nerazzurri, dimostrando di poter continuare a lottare per un traguardo ambizioso come il titolo. In Ciociaria, poi, ha brillato la stella di Kenan Yildiz, un ragazzo classe 2005 di cui sicuramente sentiremo parlare nei prossimi anni. Il turco, alla prima da titolare, ha realizzato la rete del momentaneo 1-0 dopo aver dribblato mezza retroguardia giallazzurra.

Juventus, McKennie ha lasciato il campo toccandosi la coscia

Non è mancata però qualche nota stonata in questa trasferta ciociara. Gli infortuni infatti continuano a tormentare i bianconeri e il loro allenatore.

È durata solo mezz’ora la gara di Alex Sandro: il brasiliano, schierato dal 1′ da Allegri dopo il lungo stop, è stato costretto ad uscire per un problema muscolare alla coscia. Da valutare l’entità dell’infortunio. Il tecnico livornese è in ansia anche per Manuel Locatelli, un altro giocatore tornato a disposizione soltanto da qualche partita. L’ex centrocampista del Sassuolo ha abbandonato il campo ad inizio secondo tempo, sostituito da Nicolussi Caviglia. Ma Allegri è preoccupato anche per Weston McKennie: l’autore dell’assist decisivo a Vlahovic, come riporta DAZN, ha lasciato il terreno di gioco dolorante, toccandosi la coscia.