Juventus in TV a un prezzo mai visto: ecco dove vederla

Juventus, questo sì che è un gran bel regalo di Natale: potrai vedere le prossime partite a un prezzo ridottissimo.

La lotta per lo scudetto, la corsa delle italiane in Europa League e molto altro ancora. C’è ben più di un motivo, come potete vedere, per decidere di sottoscrivere un abbonamento a Dazn. Soprattutto adesso che, a gran sorpresa, il broadcaster – che ha rinnovato l’accordo con la Lega Serie A per i diritti del massimo campionato – ha lanciato un’offerta irripetibile.

In vista del Natale, la tv in streaming ha ben pensato, infatti, di fare un bel regalo agli appassionati di calcio e non solo. Un regalo inaspettato, ma di certo gradito, che permetterà di accedere ai contenuti della piattaforma ad un prezzo estremamente ridotto. Per un periodo di tempo limitato, magari, ma di questi tempi risparmiare qualcosa sul canone di un abbonamento è di sicuro una cosa graditissima. Ed è per questo motivo che la promozione Dazn in questione farà il botto.

Iniziamo col dire fino a quando è attivabile e a chi è rivolta. Sappi, per cominciare, che avrai tempo fino al 26 dicembre prossimo, per usufruire di questa offerta, nel caso la cosa ti incuriosisca. È valida per account attivati e riattivati con il piano di abbonamento Dazn Standard e permetterà di accedere ai contenuti della tv in streaming per i sei mesi immediatamente successivi all’attivazione dell’offerta. Andiamo a scoprire ora, invece, le condizioni.

Frosinone-Juventus in tv a prezzo scontato: con questa offerta Dazn si può

In virtù di questa promozione natalizia, attivabile entro e non oltre il giorno di Santo Stefano, il prezzo del piano Standard scende da 30,99 euro al mese a 23,99 euro, con un risparmio mensile totale pari a 7 euro. Mica male, no? E se l’attivi subito, potrai vedere già oggi Frosinone-Juventus a un prezzo mai visto.

Il prezzo in questione sarà valido, dicevamo, solo per i primi 6 mesi; dopodiché, trascorso questo lasso di tempo, si rinnoverà alle condizioni economiche in vigore in quel momento su dazn.com. Nel caso in cui, però, non si intenda pagare di più, l’utente potrà disdire o mettere in pausa l’abbonamento fino a che lo vorrà. Per attivare la promo, il cliente dovrà pagare tramite carta di debito, carta di credito o Paypal.