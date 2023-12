Non rispettano il Fair Play Finanziario: esclusione choc dalle Coppe

Siamo arrivati a pochi giorni dal Natale con il calcio che sta vivendo un momento molto delicato, non solo per quel che riguarda quello giocato.

I tifosi chiaramente sono attratti dal pallone che rotola in campo, come è giusto che sia. Perché è chi gioca che determina fortune e sfortune di una squadra. Nonostante il periodo natalizio ieri la serie A è scesa regolarmente in campo per le prime sfide, oggi toccherà alla Juventus vedersela con il Frosinone.

Il nuovo anno è destinato a regalare delle grandi sorprese a chi ama il calcio. E le prime emozioni ci saranno a gennaio, con una sessione di calciomercato che mai come questa volta promette scintille. Ma attenzione anche a quel che potrebbe accadere fuori dal rettangolo di gioco.

Dalla Germania: Barcellona fuori dalla prossima Champions

In questi giorni si sta parlando molto della Superlega, dopo la decisione della Corte di giustizia europea sul ricorso promosso dalla stessa contro la Fifa e la Uefa. Un progetto al quale in passato era stata vicina anche la Juventus, salvo poi tornare sui suoi passi.

Ma nei prossimi giorni si potrebbe forse di quanto potrebbe accadere nella prossima edizione della Champions League. In Spagna “AS” riporta i rumors del quotidiano tedesco “Welt am Sonntag” secondo i quali il Barcellona potrebbe essere escluso dal torneo. Il motivo della sanzione sarebb la violazione dei regolamenti finanziari della Uefa. Una sanzione che potrebbe non fermarsi ad una stagione, ma che anzi potrebbe fermare i blaugrana per più anni. Non ci sono state per ora conferme da parte della Uefa, che anzi pare voler smentire. E’ chiaro che la mancata partecipazione di un club importante come il Barcellona non sarebbe certo un bene per il calcio mondiale.