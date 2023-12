“La Juventus ha preso il pacco”: svelati nome e cognome

“La Juventus ha preso il pacco”: con queste parole Fulvio Collovati “etichetta” il giocatore bianconero. Svelato il nome

La scorsa estate la telenovela è stata quella che ha riguardato Vlahovic e Lukaku. La Juve voleva il secondo a patto di cedere il primo. Alla fine le cose sappiamo tutti come sono andate e con un Romelu che adesso è in prestito alla Roma e che gioca per il quarto posto. Dalle parti di Torino, invece, si lotta e si sogna altro.

Certo, non sappiamo come sarebbero le cose al momento, ma non ha dubbi su chi ha fatto l’affare Fulvio Collovati, che ha parlato a TVPLAY appunto di Vlahovic. Andiamo a vedere insieme quelle che sono state le sue parole.

“La Juventus ha preso il pacco”: Vlahovic nel mirino

Parlando di mercato, Collovati ha detto questo: “Ho l’impressione che invece il “pacco”, utilizziamo lo abbia preso la Juventus spendendo 80 milioni di euro per Vlahovic che sono due anni che continuiamo a dire che si deve sbloccare e a parte i 4-5 gol che ha fatto fino ad è stato quello che è. Ha fatto di tutto Allegri per cedere Vlahovic e per prendere Lukaku perché è più finalizzato al suo modo di giocare, possesso palla, tenere palla, che fa salire la squadra. Cosa che non fa Vlahovic, che difficilmente tiene un pallone per fare salire la squadra”.

Insomma, un Collovati che ha le idee abbastanza chiare e che le ha messe “nero su bianco” senza nemmeno girarci più di tanto intorno. E voi che cosa ne pensate?