WhatsApp, auguri di Natale a tema Juventus: crea così la tua cartolina personalizzata

WhatsApp, vuoi sorprendere i tuoi amici bianconeri con delle immagini di Natale a tema Juventus? C’è qualcosa che devi assolutamente sapere.

Perché inoltrare i soliti messaggi di auguri, banali e stereotipati, quando si può sorprendere le persone a cui si vuole bene con delle cartoline personalizzate? E a tema Juventus, per di più, nel caso in cui il loro cuore sia bianconero e non pensino ad altro che alla loro squadra del cuore?

Se sei a caccia di auguri di Natale a tema Juventus da mandare su WhatsApp, Messenger, Telegram e così via in occasione di queste feste, sei nel posto giusto. Non ti stiamo suggerendo di inviare un messaggio corredato dalla foto di un giocatore, o da un ritratto di squadra. Vogliamo darti un consiglio molto più prezioso ed insegnarti, nel caso in cui tu non ne sia ancora a conoscenza, un trucchetto che ti permetterà di creare delle cartoline di Natale a tema Juventus personalizzate e a costo zero.

Come? Semplice, sfruttando l’immenso potenziale dell’intelligenza artificiale e degli image creator che ne fanno uso. Realizzarle sarà semplicissimo e i tuoi amici e parenti dall’incrollabile fede bianconera saranno entusiasti del risultato. Provare per credere.

Immagini di Natale Juventus su WhatsApp: con l’intelligenza artificiale si può

Se vuoi servirti dello smartphone e non del pc, corri subito a scaricare l’app di Bing. Una volta creato il profilo, oppure effettuato il login se già ce l’hai, non dovrai fare altro che entrare nella sezione dell’image creator.

A questo punto, dovrai descrivere l’immagine che hai in mente e ti servirà una grande fantasia, se vuoi essere certo che il risultato finale sia sbalorditivo come speri. Più la descrizione sarà ricca di particolari, più la cartolina personalizzata sarà fedele alla tua idea. Noi di Juvelive abbiamo voluto provare e abbiamo chiesto all’AI di creare un’immagine che raffigurasse un elfo di Natale, con la maglietta della Juventus, che mangia torroncini davanti ad un camino addobbato. Il risultato è quello che puoi vedere qui sopra, ma naturalmente potrai sbizzarrirti come meglio credi.

Nel caso in cui, invece, tu abbia maggiore dimestichezza con il pc che non con lo smartphone, potrai ottenere un risultato molto simile e altrettanto soddisfacente usando Canva. L’essenziale, indipendentemente da quale strumento sceglierai, è che tu ci metta tutto il tuo cuore e tutta la fantasia di cui sei capace per creare degli strepitosi auguri di Natale bianconeri.