Juventus, missione tesoretto: 20 milioni possono arrivare così

Ultimi giorni dell’anno nei quali si parlerà molto di calciomercato, anche se non bisogna dimenticare che c’è un turno di campionato alle porte.

E la partita che la formazione di Allegri dovrà giocare non è certo delle più semplici, visto che sabato l’avversario sarà la Roma di Josè Mourinho. Uno scontro diretto per la zona Champions League che andrà affrontato al meglio per chiudere l’anno solare col botto.

La Juventus in questo campionato fin da subito si è insediata nelle prime posizioni. E nonostante tutti gli imprevisti che ha trovato strada facendo, ha tenuto botta e al momento pare essere l’unica squadra in grado di impensierire l’Inter. Certo è che qualche investimento sul mercato andrà fatto e gennaio è ormai dietro l’angolo. Il ds Giuntoli è pronto a raccogliere delle eventuali occasioni che si possono presentare e ormai da tempo sta lavorando sull’arrivo di nuovi centrocampisti.

Juventus, dalle cessione di Arthur può arrivare un tesoretto

Ci sono del resto delle trattative che sono state già imbastite. Il centrocampo è il reparto dove più si necessita di innesti in considerazione del fatto che Allegri, già da tempo, sta rinunciando a Pogba e Fagioli. In quella zona del campo la coperta è corta. Ma eventuali operazioni onerose, che portano ad investimenti importanti, porteranno inevitabilmente a cessioni volte a recuperare risorse economiche.

#Fiorentina are very satisfied with #Arthur Melo’s performances. They have an option to buy (€20M) and #Juventus hope that it will be triggered in the next months. The brazilian midfielder would like to stay at Florence. #transfers @violanews — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 24, 2023

Per questo motivo si sta parlando del possibile addio di Iling Junior a gennaio. Ma la Juventus può recuperare risorse in questi mesi anche tramite altre cessioni. Come quella ad esempio di Arthur, in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. Il brasiliano ha preso in mano il centrocampo dei viola e mister Italiano è molto soddisfatto del suo rendimento. Il club del presidente Commisso dunque potrebbe riscattare il centrocampista ex Barcellona per una somma di venti milioni di euro come spiegato da Nicolò Schira su “X”. Soldi che servirebbero alla Juve per fare investimenti in estate.