Calciomercato Juventus, 40 milioni per il grande ritorno: svolta Giuntoli

Calciomercato Juventus, 40 milioni per il grande ritorno, ecco come potrebbe svoltarla il direttore Cristiano Giuntoli: i dettagli.

Secondo quanto riportato da ‘Mundodeportivo’, l’Atlético Madrid si prepara ad affrontare il mercato invernale con una strategia ponderata e poche mosse in programma. L’attenzione è concentrata principalmente sul reparto centrocampisti, un desiderio espresso già da Diego Simeone sin dal mercato estivo, ma la dirigenza riconosce la complessità dell’operazione e si orienta verso un’opportunità di mercato.

Per quanto riguarda le possibili uscite, l’unica voce che circola riguarda un possibile trasferimento di un giocatore di riserva, anche se sembra che al momento non ci siano offerte concrete. Un nome che è stato oggetto di interesse da parte di altri club è Rodrigo de Paul. La Juventus ha recentemente esplorato la possibilità di firmare il centrocampista argentino nel mercato invernale. La squadra italiana ha manifestato interesse nel portare De Paul in Serie A, dove il giocatore ha già lasciato un segno durante la sua esperienza con l’Udinese. Tuttavia, la risposta dell’Atlético è stato un categorico: “no“. Ci sono due principali ragioni dietro a questa decisione. In primo luogo, il livello di De Paul è cresciuto costantemente negli ultimi mesi, diventando un elemento chiave nei piani di Simeone. In secondo luogo, lo staff dell’Atlético non è interessato a perdere ulteriori centrocampisti, anzi.

L’Atletico è restia a lasciar partire De Paul

L’Atlético de Madrid è soddisfatto delle prestazioni offerte da De Paul negli ultimi mesi. Il giocatore argentino, dopo un periodo di adattamento e qualche alti e bassi, ha finalmente dimostrato di essere all’altezza delle aspettative che avevano quando lo hanno acquisito dall’Udinese durante l’estate.

Dunque, nonostante le voci di un interesse da parte della Juventus, sembra che Rodrigo de Paul rimarrà fedele a Madrid, consolidandosi come una parte fondamentale della squadra di Simeone per la stagione in corso, nonostante l’idea di cederlo, inizialmente, per 40 milioni di euro.