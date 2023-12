Calciomercato Juventus, pokerissimo per Yildiz: scritta la parola fine

Calciomercato Juventus. Non si tocca! Mentre il mercato si appresta a partire, la società bianconera chiarisce la sua strategia.

Mancano pochi giorni all’inizio del mercato e la Juventus mette a fuoco la strategia da seguire in vista di gennaio.

Ad oggi sembra chiaro quale sia l’obiettivo da raggiungere quasi a tutti i costi: il centrocampista richiesto da Allegri. Anche chi è in partenza sembra già deciso. Per Dean Huijsen occorrerà soltanto attendere l’apertura della finestra di mercato di gennaio e l’ufficialità del suo passaggio in prestito secco al Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Dovrebbe andare diversamente, invece, per Samuel Iling Junior, per il quale potrebbe esserci la cessione a titolo definitivo in Premier League. Sull’Under 21 inglese ci sono Arsenal e Tottenham, disposte entrambe a versare alla Juventus i 20 milioni di euro richiesti dalla società bianconera per il classe 2003.

La Juventus sembra avere le idee chiare su un altro profilo che in questa stagione si sta mettendo in luce anche, e soprattutto, con una maglia diversa da quella bianconera. La maglia ‘diversa’ è quella della nazionale turca, guidata dal ‘nostro’ Vincenzo Montella.

Il suo nome è Kenan Yildiz.

Calciomercato Juventus. Non si tocca!

Sul talento turco ha scritto un post, sul proprio profilo X, l’esperto di mercato, Nicolò Schira.

Questo il contenuto del post: “Dietro le quinte – La Juventus ha rifiutato 5 approcci e offerte la scorsa estate per Kenan Yildiz. Benfica, Fenerbahce, Galatasaray, BVB e un top club inglese volevano il talento turco“.

Il 18 novembre 2023 l’Europa del calcio è rimasta abbagliata da un talento turco, classe 2005. Uno splendido gol con la maglia della Turchia, contro la Germania, lo ha trasformato nell’oggetto del desiderio del calcio continentale.

Il 23 dicembre 2023 è arrivato il suo primo gol in Serie A. Lo ha fatto contro il Frosinone, nella sua prima partita da titolare. In poche settimane il suo nome è balzato su tutte le prime pagine dei media sportivi e si è già formata una lunga, invisibile fila alla Continassa.

La Juventus intende tenere duro. Allegri non vuole mollare il suo talento. Lo ha curato, seguendolo giorno dopo giorno. Non ha voluto bruciare quell’enorme potenziale e lo ha lanciato al momento giusto. La risposta di Yildiz è stata perfetta e ora il tecnico livornese intende riproporlo sabato 30 dicembre contro la Roma.

Tutti vogliono Kenan Yildiz. Anche la Juve!