Chiara Frattesi, si vede chiaramente: lo dice il suo décolleté

Chiara Frattesi, giustizia è finalmente fatta, ma meglio abbondare: lo scatto con vista sul lato A ha deliziato i follower.

Certe bellezze sono naturali. Altre un po’ meno. Qualcuno è stato baciato da Madre Natura e qualcun altro, invece, per sopperire alla mancanza di aiuto da parte di essa, ha ben pensato di far da sé e di rimediare come meglio poteva.

Chiara Frattesi non fa parte, però, di questa seconda categoria. Eppure è successo che un giorno, di tutto punto, evidentemente stanca di chi le puntava il dito contro additandola come rifatta e “plastificata”, è sbottata in pubblica piazza. A chi potrebbe obiettare che sia troppo bella per essere vera, perché così davvero pare, ha prontamente risposto che la chirurgia non c’entra assolutamente nulla con il suo viso bellissimo e con le sue curve che paiono perfettamente scolpite.

“La cosa che mi fa più ridere – aveva detto in una Instagram Story qualche giorno fa – è che di rifatto non ho nulla (a parte delle punturine alle labbra fatte quasi un anno fa – e invece devo leggere commenti di gente che mi dice che sono completamente rifatta. Con questi commenti mi state riempiendo – questa la conclusione al vetriolo – di complimenti e neanche lo sapete”.

Che bomba Chiara Frattesi: paesaggio da 10 e lode

Anche voi avete pensato che è talmente perfetta da sembrare, in effetti, che sia passata sotto i ferri? Vi sbagliate. Nel suo caso è evidente che Madre Natura non solo sia stata generosissima, ma che abbia anche fatto un lavoro egregio. Il migliore che potesse fare, oltretutto.

La sorella di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha peraltro postato, nelle scorse ore, un’ulteriore foto a riprova di quanto detto qualche giorno fa. Uno scatto che immortala da frontalmente il suo meraviglioso décolleté e che gli “esperti” potranno analizzare per appurare quanto da lei dichiarato in quella storia su Instagram.

Un’immagine in bianco e nero semplicemente deliziosa che, manco a dirlo, ha riscosso un successo incredibile. I like, date un po’ un’occhiata, sono fioccati senza sosta-