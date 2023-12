Yildiz ribalta il mercato della Juventus: fuori un altro

Yildiz ribalta il mercato della Juventus: in questo modo i bianconeri si possono concentrare su un altro reparto. La situazione

Il giovane turco, che alla pima presenza da titolare in Serie A ha trovato la prima rete, stupenda, con annessa linguaccia alla Del Piero, potrebbe stravolgere i piani bianconeri per il mercato di gennaio. Sì, così pare.

La Gazzetta dello Sport infatti spiega che Yildiz potrebbe risolvere quello che è un problema della Vecchia Signora, magari anche cambiando modulo – senza staccarsi dalla difesa a tre – per dare la possibilità al turco di giocare con continuità. E anche per cercare di risolvere quel problema del gol che costringeva Giuntoli a pensare anche ad un attaccante per la finestra invernale di mercato.

Calciomercato Juventus, la nuova situazione

Se nel corso delle prossime settimane Yildiz continuasse a mostrare progressi sia tattici che realizzativi, allora Giuntoli potrebbe decidere di mollare Berardi – il nome caldo dalla scorsa estate – e concentrare tutte le sue forze per quel centrocampista che dopo i forfait di Pogba e Fagioli è diventato fondamentale dentro i bianconeri. Uno scossone anche al mercato, quindi, dopo quella che possiamo tranquillamente considerare l’esplosione dell’attaccante che vede da vicino anche il prossimo Europeo in Germania con Montella che sarebbe pronto a convocarlo.

Anche la Coppa Italia, con la Juve che spera di giocare almeno 5 partite, potrebbe aiutare Yildiz a trovare spazio dentro i bianconeri, così da spazzare via le ultime reticenze del club che sono legate ovviamente solo alla carta d’identità del giocatore, freschissima, e quindi ancora tutta da scoprire. Yildiz comunque ha guadagnato posizioni nelle gerarchie di Allegri e non ci stupiremmo se diventasse la prima scelta dalla panchina qualora lì davanti giochino dall’inizio Chiesa e Vlahovic. Con Milik ancora non decisivo e con Kean che non riesce a trovare continuità, allora il turco potrebbe mettersi davvero tutti alle spalle. Con tanti saluti a Berardi.