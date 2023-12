A Elisabetta Canalis piace piccante: il reel è una conferma

Elisabetta Canalis, il tempo passa ma le vecchie abitudini restano. Le piace farlo così praticamente da sempre.

Il suo Santo Natale è iniziato già in tempi non sospetti. Quando, cioè, ancor prima che scoccasse effettivamente l’ora delle festività dicembrine, lei si era già agghindata di tutto punto in occasione della ricorrenza più magica dell’anno.

Sono trascorse diverse settimane, infatti, da quando Elisabetta Canalis ha dato il via alle grandi manovre in vista del Natale. Dicembre non era ancora entrato nel vivo e lei era già lì, in piedi di fianco all’albero, con indosso degli splendidi e piccantissimi capi di lingerie. Tra sottovesti in seta rossa e completi di pizzo nel colore natalizio per eccellenza, aveva deliziato i follower con un bel po’ di scatti di quelli che rimangono impressi nel cuore e nella testa piuttosto a lungo. Ma non aveva mica finito, l’ex velina, che presto tornerà in televisione, accanto ad Enrico Papi, in un nuovo quiz musicale molto atteso dal pubblico italiano.

In attesa di tornare agli amori di sempre, ne ha approfittato per posare per un bel po’ di shooting. Tutti piuttosto birbantelli, peraltro, che ci hanno permesso di ammirarla nelle vesti più svariate e di prendere atto del fatto che la Canalis è come il vino: più il tempo passa e più lei, come i rossi e i bianchi, migliora. Non credete anche voi che sia sempre più bella?

Elisabetta Canalis perde il pelo ma non il vizio: lo fa ancora così

Nel caso in cui intendiate astenervi, abbiamo un video che fa al caso vostro e che conferma in maniera indissolubile ciò che abbiamo appena detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Dovreste guardarlo non solo per questo motivo, ma anche perché è davvero irresistibile. La splendida Elisabetta indossa un body di colore nero, scintillante, e si aggira in un bar deserto portando a spasso le sue curve mozzafiato con estrema eleganza. Il filmato in questione conferma che i reel le piace farli piccanti e che ama, ancora oggi, perché certe cose in fondo non cambiano mai, stuzzicare come meglio può i suoi numerosissimi follower.