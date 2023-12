Allegri istiga l’Inter, volano scintille: “Sono fuori di testa”

Il 2023 sta per finire e per la Juventus è arrivato il momento di fare un bilancio su questo anno solare che va in archivio.

Quello che sta finendo è stato un anno decisamente altalenante per i colori bianconeri. Lo scorso torneo si è chiuso con una penalizzazione che ha fatto scivolare la squadra al settimo posto, con la successiva esclusione dalle competizioni europee che è arrivata in estate.

Poi durante questa stagione la musica pare però cambiata, con la Juventus che è in piena corsa per quello che rappresenta il traguardo minimo stagionale. Ovvero la conquista di un piazzamento utile per la prossima Champions League. Un traguardo che andrà inseguito con la massima determinazione, non lasciando nulla al caso. I tifosi sperano che il 2024 possa essere l’anno buono per tornare a festeggiare.

Momblano: “Inter arrabbiata per le affermazioni dell’allenatore juventino”

L’ultimo ostacolo di questo 2023 per la Juventus sarà la Roma di Mourinho. Una partita che mette in palio tre punti d’oro per la zona Champions ma che non cambierebbe comunque il giudizio sui bianconeri, che nel nuovo anno tenteranno di mantenere la scia dell’Inter capolista.

I nerazzurri hanno indubbiamente una rosa con tanti ricambi, le alternative non mancano di certo ad Inzaghi. Sono i favoriti per lo scudetto. Un pensiero che ha espresso anche Massimiliano Allegri ma sul quale – come ha rivelato il giornalista Momblano a “Juventibus” – c’è un forte dissenso da parte proprio dei nerazzurri. “Ogni volta che Allegri dice che i nerazzurri sono una squadra costruita per vincere lo scudetto in casa Inter vanno fuori di testa. Secondo i loro dirigenti il livornese ha torto e per tale motivo sono arrabbiatissimi per le sue affermazioni“. La classifica per ora conferma lo strapotere interista, ma la Juve tenterà di compiere quello che sarebbe un vero e proprio capolavoro calcistico.