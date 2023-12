Calciomercato Juventus, scambio saltato: colpo di coda Giuntoli

Lo scambio salta e Giuntoli ne approfitta: si spiana la strada per il colpo di mercato della Juventus

Mancano pochi giorni all’inizio del calciomercato invernale e per la Juventus è arrivato il momento di farsi avanti concretamente.

Giuntoli e Manna si stanno muovendo soprattutto in chiave centrocampo dove i nomi caldi rimangono sempre quelli di Kalvin Phillips, Piotr Zielinski, Thomas Partey e Pierre-Emile Hojbjerg. Nella lunga lista di centrocampisti che stuzzicano la Juventus c’è anche Javi Guerra, classe 2003 spagnolo del Valencia. Un prospetto dal futuro luminoso che già in Liga si sta facendo valere con colpi importanti, come dimostrano i 3 gol messi a referto in 16 partite, non male per uno che di ruolo fa il mediano. Cristiano Giuntoli lo considera funzionale al gioco di Massimiliano Allegri e ad oggi la sua valutazione è di 20 milioni di euro, una cifra abbordabile per i bianconeri. In realtà, però, Javi Guerra potrebbe rientrare in uno scambio tra Valencia ed Everton.

Sfuma lo scambio tra Valencia ed Everton: la Juventus all’assalto di Javi Guerra

Il club spagnolo, infatti, come sottolineato da Sportitalia, avrebbe messo nel mirino il centrocampista portoghese Andre Gomes, attuale calciatore dell’Everton.

L’ex Lille ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e anche per questa ragione è molto ambito sul mercato. Il principale ostacolo riguarda il suo ingaggio che verrebbe ridotto per poter riequilibrare il fair play finanziario. Di fatto, però, Andre Gomes non ha quasi mai giocato in questa stagione: appena una presenza e un gol in Premier League. Ad oggi non è certamente quel giocatore affidabile di qualche anno fa. Secondo i media inglesi, infatti, il Valencia al momento non starebbe prendendo concretamente in considerazione l’ipotesi di scambio con Javi Guerra che per età e prospettive ha un valore di mercato certamente superiore a quello di Andre Gomes. Lo scambio potrebbe non andare in porto, di conseguenza la Juventus potrebbe spingere sull’acceleratore per il gioiello del Valencia. Resta da capire se la Vecchia Signora avrà la forza di spingere per gennaio o se preferirà aspettare direttamente la finestra estiva.