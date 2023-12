Salta il rinnovo “diabolico”: colpo in attacco, finalmente alla Juventus

Salta il rinnovo col il club di Premier League: la Juventus ne approfitta e si prenota per l’attaccante

Ci avviciniamo all’ultima giornata di campionato del 2023 che precederà il turno di chiusura del girone d’andata a gennaio.

Uno spartiacque importante che potrebbe proclamare l’Inter come campione d’inverno. I nerazzurri giocheranno a Marassi contro il Genoa, la Juventus invece se la vedrà con la Roma di Mourinho, reduce dal successo sul Napoli. Per i bianconeri sarà fondamentale rimanere agganciati alla squadra di Simone Inzaghi ma lo scoglio giallorosso non è così facile da arginare. Intanto manca sempre meno all’apertura del calciomercato invernale che permetterà a Giuntoli e Manna di concretizzare il lavoro svolto in questi primi mesi.

La priorità per i bianconeri resta il rinforzo a centrocampo ma anche gli altri reparti potrebbero ricevere dei rinforzi. La difesa andrà ritoccata, visto l’addio ormai prossimo di Alex Sandro e qualche acciacco fisico di Danilo. In attacco non è escluso che possa partire qualcuno e il principale indiziato è Moise Kean. La Juventus sta sondando il terreno per diversi profili della Premier e nelle ultime ore sta riprendendo quota un nome che aveva perso terreno.

Juventus, Martial non rinnova con lo United: colpo a parametro zero

Come riportato da TMW, il nome di Anthony Martial sta tornando nuovamente di moda per la Juventus.

L’attaccante francese non sembra essere intenzionato a rinnovare con il Manchester United e, alla luce del suo contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe partire a parametro zero tra 6 mesi. Fin ora ha raccolto 13 presenze in Premier League, trovando un gol e un assist. Erik ten Hag lo ha impiegato poche volte da titolare (appena il 26% delle volte da titolare). Arrivato a 28 anni Martial sente il bisogno di provare una nuova esperienza e di riacquisire quel minutaggio che ormai sembra aver perduto a Manchester. La Juventus segue il francese da tante sessioni di mercato; un nome che in passato ha fatto gola anche all’Inter. Adesso la Juventus è in prima fila e fiuta il colpo a costo zero. Nelle ultime settimane una delle suggestione della Vecchia Signora ha riguardato proprio un attaccante dei Red Devils, Jadon Sancho. Alla luce delle due situazioni, l’arrivo di Martial però sembra essere più fattibile.