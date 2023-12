Juventus-Roma inizia col botto: incubo rescissione immediata

Juventus-Roma è la prossima partita che attende la formazione di Allegri nel campionato di serie A. Si gioca sabato sera.

Una sfida che non sarà affatto semplice per l’undici allenato da Massimiliano Allegri, consapevole che i capitolini sono una squadra sempre complicata da affrontare a livello tattico. Chiudere l’anno solare nel migliore dei modi sarebbe però una soddisfazione non da poco per un gruppo che finora ha fatto benissimo in questa stagione.

Massima concentrazione dunque per questa sfida, poi ci sarà modo e tempo per brindare alla fine dell’anno e programmare successi futuri. La Juventus non fa mistero di voler ottenere il pass per la prossima Champions League, magari strizzando l’occhio a quello scudetto che ormai manca da troppo tempo a Torino. Gennaio poi sarà un mese clou per la riapertura delle trattative.

La Roma vuole interrompere il prestito di Renato Sanches

Le vicende di calciomercato sembrano intrecciare i due club, entrambi a caccia di occasioni nel prossimo mese di gennaio. Un ex bianconero, Leonardo Bonucci, potrebbe essere il primo colpo della squadra di Mourinho per sistemare il pacchetto arretrato. Per l’ex leader della retroguardia juventina sarebbe un ritorno in Italia dopo la breve esperienza in Germania.

La Roma però farà delle operazioni anche in uscita. Secondo quanto riportato da “FootMercato” infatti i giallorossi sono pronti a interrompere il prestito di Renato Sanches già a gennaio, con una rescissione dell’accordo preso con il Psg. Il centrocampista portoghese ha deluso tutte le aspettative, il suo rendimento nemmeno si avvicina alla sufficienza. Dal canto suo il Psg, che detiene il cartellino del giocatore ma non vuole accollarsi le spese totali dell’ingaggio, avrebbe dato il suo assenso solo a patto che la Roma trovi al mediano un nuovo club dove giocare. Missione non semplice.