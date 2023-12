Valentina Fradegrada, follower al tappeto: li ha stesi col suo sex appeal

Valentina Fradegrada è davvero spietata: così l’ex moglie di Kevin Prince Boateng ha fatto un po’ di “vittime” con il suo ultimo reel.

Certe influencer non si rendono conto di che effetto possano potenzialmente sortire i loro post. O forse sì, se ne accorgono, ma non gli interessa. Anzi, addirittura gli piace sapere che un loro contenuto possa avere avuto un simile impatto sulle persone che seguono i loro profili sui vari social network.

Ci chiediamo, quindi, se Valentina Fradegrada fosse consapevole dei danni che avrebbe provocato in giro per il web, nel momento in cui ha deciso di postare un certo video. Un video che ha messo i suoi numerosissimi follower al tappeto e che, per ovvie ragioni che non stiamo qui a spiegarvi, perché non c’è alcun bisogno di farlo, ha riscosso una vera e propria marea di like. Lo sapeva, oppure ne era ignara? Non ci è dato saperlo, ma qualcosa ci dice che l’ex moglie di Kevin Prince Boateng fosse cosciente di giocare col fuoco. E che le piace anche, probabilmente, scottarsi con esso.

Non che sia la prima volta che combina una cosa del genere, intendiamoci. Sul profilo della splendida Fradegrada, i contenuti hot, alcuni dei quali particolarmente “espliciti”, sono praticamente all’ordine del giorno. Le piace stupire, le piace essere ammirata, le piace spiattellare in pubblica piazza le sue incantevoli curve da strapazzo.

Spietata Valentina Fradegrada: il reel è un colpo al cuore

Ecco spiegato, quindi, perché, nelle scorse ore, abbia deciso di postare su Instagram un tale reel. Perché si sia voluta spingere fino a questo punto pur sapendo benissimo quante ignare “vittime” avrebbe fatto postandolo in rete.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da V (@valentinafradegrada)

Nel filmato in questione la si vede alle prese con un workout. Chiede ai follower se siano interessati ad avere la sua playlist da allenamento, ma chi se ne frega della playlist con uno spettacolo così davanti agli occhi? Impossibile levare lo sguardo dal suo lato B, protagonista indiscusso del video e punto forte, senza ombra di dubbio, della splendida Fradegrada.