La Juventus completa il tris: ecco il nuovo Vidal

La Juventus pesca il nuovo Arturo Vidal da regalare a Massimiliano Allegri: corsa a tre per il centrocampista

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e per la Juventus è arrivato il momento di fare sul serio, cercando di sfruttare le occasioni al meglio.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno continuando la loro ricerca spasmodica, con particolare attenzione al centrocampo. In queste settimane abbiamo raccontato spesso delle piste più calde, da Kalvin Phillips a Piotr Zielinski, da Pierre-Emile Hojbjerg a Thomas Partey. Senza dimenticare i profili più giovani come Khephren Thuram, Manu Koné e non solo. In questi mesi anche Youssouf Fofana è finito nel radar della Vecchia Signora e presto potrebbe aprirsi una corsa a tre per il nazionale francese.

La Juventus sfida Psg e United per Fofana: il Monaco rimanda tutto a giugno

Come sottolineato da calciomercato.com, il profilo du Youssouf Fofana sta prendendo sempre più quota in ottica mercato.

Al momento sarebbero addirittura tre i top club in corsa per il centrocampista classe ’99. La Juventus fa parte di questa lista ma deve vedersela con Manchester United e Paris Saint-Germain. Il francese ha un contratto in scadenza col Monaco il 30 giugno 2025 e questo certamente lo rende ancora più appetibile sul mercato. Fofana veste la maglia della nazionale francese e ha già un background di tutto rispetto. Il Monaco non intende aprire alla sua cessione, quantomeno a gennaio. In quanto non avrebbe il tempo materiale per trovare un sostituto a stagione in corso. La Juventus deve già proiettarsi in ottica giugno e cercare di presentare un’offerta appetibile per il Monaco che gli permetta di prendere sul tempo le concorrenti. Ad oggi la valutazione di Fofana è di circa 25 milioni di euro ma, alla luce del suo rendimento, è destinata ad aumentare nel corso dei prossimi mesi.